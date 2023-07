Polen verlegt Truppen an Grenze zu Weißrussland

Das polnische Verteidigungsministerium hat beschlossen, Truppen näher an die Grenze zu Weißrussland zu verlegen. Hintergrund sind gemeinsame Übungen weißrussischer Einheiten mit Kämpfern der Gruppe Wagner.

Quelle: AFP © DANIEL MIHAILESCU

Wie das polnische Verteidigungsministerium berichtet, würden die Truppen aus dem westlichen Teil des Landes in den östlichen, näher an der Grenze zu Weißrussland gelegenen Teil verlegt. Der Grund hierfür seien Meldungen, wonach Einheiten der Gruppe Wagner gemeinsame Übungen mit Soldaten der weißrussischen Armee planten, erklärte Zbigniew Hoffmann, ein Vertreter des Regierungsausschusses für Sicherheitsfragen, gegenüber der Polnischen Presseagentur. Der Beamte wörtlich: "Der Ausschuss hat mögliche Bedrohungen analysiert, darunter auch die Platzierung von Einheiten der Gruppe Wagner. In diesem Zusammenhang haben der Verteidigungsminister und Mariusz Błaszczak, der Leiter des Ausschusses, beschlossen, unsere militärischen Formationen vom Westen in den Osten Polens zu verlegen." Hoffmann erklärte, "die Aufgabe dieser Einheiten sind Übungen sowie die Abschreckung eines potenziellen Aggressors". Aus Sicht der polnischen Behörden sind "gemeinsame Übungen der weißrussischen Armee und der Gruppe Wagner zweifellos eine Provokation". Prigoschin meldet sich zu Wort: Wagner will in Weißrussland "zweite Armee der Welt" aufbauen Der Pressedienst des weißrussischen Verteidigungsministeriums teilt mit, die Spezialeinheiten der Republik würden zusammen mit den Wagner-Kämpfern eine Reihe von Trainings- und Kampfaufgaben auf dem Truppenübungsplatz Brestski nahe der Grenze zu Polen durchführen. Darüber hinaus berichtet das weißrussische Militärressort, dass die Wagner-Kämpfer an der Ausbildung lokaler territorialer Truppen im Gebiet von Osipowitschi im Gebiet Mogiljow teilnehmen würden. Minsk machte bisher keine Angaben über die zahlenmäßige Zusammensetzung der Wagner-Truppen, die in Weißrussland eingetroffen sind. Anfang Juli informierte das Generalkommando der polnischen Streitkräfte über die Entscheidung, 1.000 Soldaten und fast 200 Ausrüstungsgegenstände der 12. und 17. Mechanisierten Brigade in den östlichen Teil Polens zu verlegen. Mehr zum Thema - Wagner-Ausbilder beginnen mit Vorbereitung weißrussischer Kämpfer der Territorialverteidigung

