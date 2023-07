Streit um Koranverbrennung eskaliert – Irak weist schwedischen Botschafter aus

Die Spannungen zwischen dem Irak und Schweden weiten sich aus: Die irakische Regierung hat den schwedischen Botschafter in Bagdad aufgefordert, das Land zu verlassen. Hintergrund ist der diplomatische Streit über die jüngste Erlaubnis für eine Koranverbrennung in Stockholm.

Quelle: AFP © Ahmad Al-Rubaye

Der Irak hat im Zusammenhang mit dem Streit um Genehmigungen in Schweden für Koranverbrennungen in Stockholm den schwedischen Botschafter ausgewiesen. Gleichzeitig hat Bagdad auch seinen eigenen Botschafter in Schweden abberufen und den Geschäftsverkehr mit schwedischen Unternehmen ausgesetzt. Am Donnerstag hatten Demonstranten in der irakischen Hauptstadt zum zweiten Mal die schwedische Botschaft gestürmt und sie in Brand gesetzt. Der schwedische Außenminister Tobias Billström bezeichnete die Proteste als "völlig inakzeptabel". "Die irakischen Behörden sind nach dem Wiener Übereinkommen eindeutig verpflichtet, die diplomatischen Vertretungen und ihr Personal zu schützen", fügte Billström hinzu. Weiterer Angriff auf Kirche? Oberhaupt des Kiewer Höhlenklosters verhaftet Auch die USA, Großbritannien und die EU verurteilten den Angriff auf die schwedische Botschaft. Die USA erklärten, es sei "inakzeptabel", dass die irakischen Streitkräfte die schwedische Botschaft im Irak nicht geschützt hätten. Hunderte von Menschen hatte die Botschaft gestürmt, nachdem sie erfahren hatten, dass der irakische christliche Flüchtling Salwan Momika von der schwedischen Polizei die Erlaubnis erhalten hatte, zum zweiten Mal einen Koran in Stockholm zu verbrennen. Momika trampelte zwar auf dem Koran herum, zündete ihn diesmal jedoch – im Gegensatz zu seiner Aktion vor einem Monat – nicht an. Muslime betrachten den Koran als das Wort Gottes und betrachten jede absichtliche Beschädigung oder Respektlosigkeit dem Buch gegenüber als zutiefst beleidigend. Kritik aus Iran, der Türkei, Katar und Saudi-Arabien Die Demonstranten in Bagdad, bei denen es sich hauptsächlich um Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada as-Sadr handeln soll, kletterten auf die Mauern der schwedischen Botschaft, legten auf dem Botschaftsgelände Feuer und stießen mit der Bereitschaftspolizei zusammen. Schweden erklärte, dass alle Mitarbeiter der Botschaft in Bagdad in Sicherheit seien. Die irakische Regierung verurteilte den Angriff auf die schwedische Botschaft aufs Schärfste und erklärte, dass 20 Personen in Gewahrsam genommen worden seien. Sie hatte die schwedische Regierung jedoch auch gewarnt, dass sie die diplomatischen Beziehungen abbrechen würde, sollte sie die zweite Koranverbrennung durch Momika zulassen. Verbrennung von Religionsbüchern in Schweden: Israel verurteilt genehmigte Tanach-Vernichtung Nach Angaben der staatlichen irakischen Nachrichtenagentur INA wurden die Arbeitserlaubnisse für schwedische Unternehmen wie dem Telekommunikationsriesen Ericsson ausgesetzt. Länder wie Iran, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei haben alle die Genehmigung für Koranverbrennungen verurteilt. Der Streit um den Koran hat die Aufmerksamkeit vieler Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit auf sich gezogen – wie auch die des Papstes, der seinerseits das Vorgehen von Momika verurteilte. Anfang dieses Monats erhielt ebenfalls ein anderer Mann die Erlaubnis, die Thora vor der israelischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen. Der Mann machte seine Drohung nicht wahr, sondern sagte, er wolle zeigen, dass die Meinungsfreiheit ihre Grenzen habe und diese berücksichtigt werden müssten. Kritik an Religionen ist in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. Rechtsexperten betrachten es als schwierige Frage, ob das Verbrennen einer heiligen Schrift den Tatbestand der Volksverhetzung darstellt. Mehr zum Thema – Protest gegen Koranverbrennungen: Schwedische Botschaft im Irak gestürmt und in Brand gesetzt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.