Konferenz der Freien Völker Europas bildet Komitee für Schutz der Rechte Politgefangener

Auf der Konferenz der Freien Völker Europas, organisiert von der russischen NGO Re:Union, ist die Initiative entstanden, eine humanitäre christliche Mission zum Schutz der Rechte politischer Gefangener zu gründen.

Quelle: Gettyimages.ru © © picture alliance

Auf einer Konferenz der Freien Völker Europas hat der Duma-Abgeordnete Dmitri Kusnezow vorgeschlagen, eine humanitäre christliche Mission zum Schutz der Rechte politischer Gefangener zu gründen. "Angesichts der Machtlosigkeit von Amnesty International und des Roten Kreuzes in Bezug auf die Ukraine lade ich alle besorgten Bürger ein, sich der Initiative anzuschließen, ebenso wie Kirchen und öffentliche Organisationen, die traditionelle Werte teilen", sagte der Parlamentarier. Russlands Botschafter in Berlin: Deutsche Unternehmen wollen den russischen Markt nicht verlassen Seiner Meinung nach erforderten die Ereignisse in der Ukraine, die mit politisch motivierten Massenverhaftungen zusammenhängen, eine sofortige Lösung. Seine Initiative gelte jedoch auch für andere Länder, in denen "Menschenrechte verletzt und Bürger wegen alternativer Ansichten und Meinungen verfolgt würden". Dem Gründungskomitee der neuen internationalen Organisation gehören neben Dmitri Kusnezow auch der Vorsitzende des Internationalen Rates der Russlanddeutschen Waldemar Herdt (Deutschland), der internationale Analyst und stellvertretende Vorsitzende der "Gemeinschaft der Russophilen Bulgariens" Stanislaw Mladenow (Bulgarien) sowie der Militärkorrespondent, Filmregisseur und Publizist Igor Damianowitsch (Montenegro) an. Auf der Konferenz wurden Redner aus Frankreich, Spanien, Italien, Montenegro, Griechenland, Nordmazedonien, Russland, Bulgarien und den Vereinigten Staaten per Video zugeschaltet, unter anderem der Kolumnist Scott Ritter, die Bloggerin Larissa Rschondowskaja, der französische Antikriegsaktivist Roberto Scarcia Amoretti, der Politikwissenschaftler und Forscher am Institut für internationale Politik und Wirtschaft Aleksandar Mitic, der Gründer der polnischen Antikriegsbewegung Leszek Sykulski, und der Journalist Darko Todorovski. Die Veranstaltung fand am Donnerstag in Belgrad statt. Zu den besprochenen Themen gehörten unter anderem die europäische Krise der traditionellen Werte und die LGBTQ-Agenda, die Militarisierung Europas, die Migrationskrise sowie regionale Konflikte. Bei den nachfolgenden Konferenzen soll ein Preis zu Ehren von Julian Assange ins Leben gerufen werden, der an Aktivisten verliehen wird, hieß es in einer Pressemeldung. Mehr zum Thema – "In Deutschland droht mir Haft" ‒ Ein deutscher Arzt rettet russische Soldaten in der Ukraine

