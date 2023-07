Russisches Verteidigungsministerium: Schiffe mit Ziel Ukraine werden als Militärtransporte angesehen

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass ab Mitternacht alle Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als Militärtransporte betrachtet werden. Staaten, unter deren Flaggen diese Schiffe fahren, werden als Konfliktparteien angesehen werden, hieß es weiter.

Quelle: AFP © Oleksandr GIMANOV / AFP

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat in einer am Mittwoch veröffentlichten Warnung angekündigt, dass ab dem 20. Juli 00:00 Uhr alle Schiffe, die im Schwarzen Meer ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Träger militärischer Ladungen betrachtet werden. Die Flaggenstaaten solcher Schiffe "werden als in den Ukraine-Konflikt auf der Seite des Kiewer Regimes verwickelt betrachtet", heißt es in der Warnung weiter. Experte: Russland verlor durch den Getreidedeal fast eine Milliarde US-Dollar pro Jahr Außerdem wurde eine Reihe von Seegebieten im nordwestlichen und südöstlichen Teil der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres vorübergehend als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft. Entsprechende Informationswarnungen über die Aufhebung der Sicherheitsgarantien für Seeleute wurden gemäß dem festgelegten Verfahren herausgegeben. Russland teilte der Türkei, der Ukraine und den Vereinten Nationen am 17. Juli mit, dass es die Verlängerung eines Getreideabkommens ablehnt, das die Ausfuhr von Getreide aus ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer ermöglicht. Dies hatte zur Folge, dass Moskau seine Garantien für die Sicherheit der Schifffahrt zurückzog und einen maritimen humanitären Korridor im nordwestlichen Schwarzen Meer aufhob. Das Getreideabkommen war seit knapp einem Jahr in Kraft. Es legte einen Algorithmus für den Export ukrainischer Agrarprodukte auf dem Seeweg fest und sah auch die Aufhebung der Beschränkungen für die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Düngemittel auf die Weltmärkte vor. Moskau hat jedoch wiederholt darauf hingewiesen, dass das Abkommen in Bezug auf Russland nicht funktioniere und dass ukrainisches Getreide in erster Linie nach Europa und nicht in die bedürftigen Länder Afrikas geliefert werde. Präsident Wladimir Putin nannte das Abkommen ein "Spiel auf ein Tor", da die Russland gegebenen Zusagen nicht eingehalten wurden. Der Pressesprecher des Staatschefs, Dmitri Peskow, erklärte jedoch, Russland sei bereit, sofort zur Umsetzung des Abkommens zurückzukehren, sobald der Russland begünstigende Teil erfüllt sei. Mehr zum Thema - Moskau zieht Sicherheitsgarantien im Schwarzmeerkorridor zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.