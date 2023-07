Seismologen sagen Erdbeben der Stärke 7 in Istanbul vorher

Wissenschaftler sagen für Istanbul und die Region um das Marmarameer ein Erdbeben der Stärke 7 voraus, das schwerwiegende Folgen für die gesamte Türkei haben könnte. Es könnte noch vor 2030 eintreten.

Quelle: AFP © OZAN KOSE

Seismologen sagen ein gewaltiges Erdbeben mit einer Stärke von über 7 für Istanbul und die Region des Marmarameers voraus, dessen wirtschaftliche Folgen die gesamte Türkei zu spüren bekommen wird. Zu solchem Schluss kam unter anderen Haluk Eyidoğan, Professor für Seismologie und Mitglied des Rates der Wissenschaftler der Stadt Istanbul für Erdbeben. Der Wissenschaftler wörtlich: "Prognosen zufolge wird es zu einem sehr starken Erdbeben kommen, wenn die Verwerfung am Marmarameer aktiviert wird. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Bebens vor dem Jahr 2030 liegt bei etwa 50 Prozent, eine Schlussfolgerung, die auf einer Untersuchung der 2.000-jährigen Erdbebengeschichte in der Region beruht." Haluk Eyidoğan zufolge seien die jüngsten Aussagen des Wissenschaftlers Naci Görür über ein mögliches Erdbeben in Istanbul nicht neu. Seismologen erinnern gelegentlich an eine ernste Bedrohung, damit die Bürger sich vorbereiten und die Behörden Maßnahmen ergreifen, die mögliche künftige Schäden verringern. Der Seismologe weiter: "Ein Erdbeben im Marmarameer würde sieben Provinzen mit einer Bevölkerung von mehr als 25 Millionen Menschen auf einmal betreffen. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wie groß die Schäden sein würden." Nach Berechnungen des Bürgermeisteramtes der türkischen Hauptstadt würden im Falle eines Erdbebens der Stärke 7,5 mindestens 90.000 Gebäude in der Stadt einstürzen, und etwa 4,5 Millionen Menschen müssten vorübergehend untergebracht werden. Seit Februar wird die Türkei von Beben unterschiedlicher Stärke heimgesucht. Zu Beginn des letzten Wintermonats ereigneten sich in der Provinz Kahramanmaraş im Südosten des Landes nahe der syrischen Grenze verheerende Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6. Jüngsten Zahlen zufolge kamen in der Türkei mehr als 55.000 Menschen ums Leben. Danach ereigneten sich in der Region immer wieder neue Erdbeben geringerer Stärke. Mehr zum Thema - Tödliches Erdbeben in der Türkei und Syrien: WHO fürchtet Gefahr einer "Sekundärkatastrophe"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.