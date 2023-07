Sanktionen: Europäischer Gerichtshof verhandelt Klage von russischem Milliardär Abramowitsch

Am Donnerstag verhandelt der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Klage des russischen Geschäftsmanns Roman Abramowitsch. Er hatte schon im Mai 2022 die Sanktionen gegen ihn angefochten. Diese seien nur verhängt worden, weil er ein bekannter Russe sei, so Abramowitsch.

Quelle: AFP © Ozan Kose

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wird am Donnerstag die Klage des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch verhandeln. Die Sanktionen wurden nach der militärischen Eskalation in der Ukraine gegen Abramowitsch und weitere russische Unternehmer verhängt. Gleichzeitig wurden russische Vermögenswerte in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro eingefroren. Medien: Großbritannien hat nach Chelsea-Verkauf noch kein Geld an die Ukraine überwiesen Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters führt Abramowitsch an, dass die Sanktionen gegen ihn nur verhängt wurden, weil er ein bekannter Russe sei. Im März 2022 bezeichnete die EU den heute 56-jährigen Abramowitsch als "Oligarchen, der enge Beziehungen zu Wladimir Putin unterhält", einschließlich eines "privilegierten Zugangs" zum Kremlchef, der ihm nach Ansicht der EU geholfen habe, sein Vermögen zu erhalten. Abramowitsch reichte schon am 25. Mai 2022 eine Anfechtung der EU-Sanktionen ein. Seine Anwälte werden demnach argumentieren, dass die EU-Sanktionen unbegründet sind und nur deshalb verhängt wurden, weil er ein berühmter russischer Geschäftsmann ist, so die Quelle weiter. Weiter führte die Quelle gegenüber Reuters an: "Er wurde nicht aufgrund von Beweisen, die sich auf die Kriterien beziehen, sanktioniert: Er wurde einfach deshalb sanktioniert, weil der berühmteste russische Geschäftsmann politisch gesehen sanktioniert werden musste, auch wenn dies ein offensichtlicher Fehler ist." Abramowitsch, der auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, war einer der bedeutendsten Geschäftsleute, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 ein sagenhaftes Vermögen erwarb. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Mehr zum Thema – Britische Medien: Abramowitsch verzögert versprochene Zahlung an die Ukraine

