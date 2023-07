Moskau: Ausschluss russischer und weißrussischer Athleten von Olympischen Spielen ist rechtswidrig

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hat die Forderung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), russischen und weißrussischen Athleten die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris zu verbieten, als illegitim kritisiert.

Quelle: Legion-media.ru © Manngold

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) befürwortet weiterhin rechtswidrige und illegitime Resolutionen, welche ein "völliges Verbot" der Teilnahme russischer und weißrussischer Athleten an den Olympischen Spielen fordern, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram am Montag. Es sei offensichtlich, dass das Gremium damit gegen grundlegende Dokumente mehrerer internationalen Organisationen verstoße, betonte sie. Dazu gehören laut Sacharowa die Olympische Charta des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die bei der 5. Weltsportministerkonferenz verabschiedete Berliner Erklärung, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber auch mehrere Resolutionen der Uno-Vollversammlung. IOC-Chef kritisiert Polen wegen Visa-Verweigerung für russische Fechter Gleichzeitig halte die absolute Mehrheit der Weltgemeinschaft an den olympischen Grundsätzen fest, schrieb die Sprecherin weiter. So habe die Bewegung der Blockfreien Staaten (120 Mitgliedsländer und weitere 20 Beobachter) in Baku auf Initiative des aserbaidschanischen Präsidenten, Ilcham Alijew, eine Sondererklärung verabschiedet, die die Teilnahme aller Nationalmannschaften an den Olympischen Spielen in Paris fordere. Ferner verwies Sacharowa darauf, dass der IOC-Chef Thomas Bach den Anstoß begrüßt und sich davon ermutigt gezeigt habe. Sie zitierte den Beamten mit den Worten: "Wir sind sehr ermutigt über dieses starke Engagement für die verbindende Mission der Olympischen Spiele. Ich danke dem Präsidenten Aserbaidschans Ilcham Alijew für die Initiative zur Verabschiedung dieser wichtigen Resolution." Sacharowa stellte abschließend klar: "Wenn sich der Westen für Demokratie einsetzt, muss er den auf dem Völkerrecht basierenden Willen der Mehrheit akzeptieren." Die Olympischen Sommerspiele 2024 sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden. Die Frage, ob russische Athleten zu den Olympischen Spielen in Paris zugelassen werden, ist noch offen. Auf einer außerordentlichen Sitzung Ende Juni hatte Bach angegeben, dass die für Ende Juli erwartete IOC-Entscheidung zu diesem Thema schwierig sein werde. "Die Entscheidung wird nicht einfach sein, aber das kann es in der Politik auch nicht sein". Das IOC hatte Russland und Weißrussland kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Jahr mit Sanktionen belegt. Im März dieses Jahres erlaubte die Organisation den einzelnen Sportverbänden, russische und weißrussische Athleten unter neutraler Flagge zuzulassen, mit Ausnahme derer, die im Militär eines der beiden Länder dienen oder "den Krieg aktiv unterstützen". Mehr zum Thema – Olympia 2024: Paris wird KI-basierte Überwachung der Besucher und Zuschauer einsetzen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.