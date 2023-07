Stoltenberg: Erdoğan macht Weg für Schwedens NATO-Beitritt frei

Wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg mitteilte, habe der türkische Präsident Erdoğan seine Blockade zum NATO-Beitritt Schwedens aufgegeben. Auf Twitter sprach er von einem "historischen Schritt".

Quelle: AFP © Ives Herman

Am Vorabend des NATO-Gipfels gibt der türkische Präsident Erdoğan seine Blockade zum NATO-Beitritt Schwedens auf. Dies teilte NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit und sprach von einem "historischen Schritt". "Schweden wird Vollmitglied der Allianz", sagte Stoltenberg am Abend nach einem Vermittlungsgespräch mit Erdogan und dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Laut einer Erklärung sagte der türkische Präsident diesbezüglich, die Ratifizierung der schwedischen Beitrittsakte durch das Parlament seines Landes sicherzustellen. Vor seiner Abreise nach Vilnius hatte Erdoğan gefordert, einen NATO-Beitritt Schwedens an eine Wiederaufnahme der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei zu knüpfen. "Öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, und dann öffnen wir den Weg für Schweden", sagte Erdoğan. Türkei übergibt Asow-Kommandeure an die Ukraine – Russland empört Die EU-Kommission reagierte daraufhin zurückhaltend und verwies darauf, dass die beiden Themen nicht zusammenhängen. Die EU hatte die 2005 gestarteten Beitrittsverhandlungen mit der Türkei Ende 2016 auf Eis gelegt. Erdoğan hatte zuletzt von Schweden gefordert, schärfer gegen "Terroristen" vorzugehen, womit er sich vor allem Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bezog. Die Türkei und Ungarn sind die einzigen der 31 NATO-Länder, die die schwedische Beitrittsakte bisher nicht ratifiziert haben. Diplomaten gehen jedoch davon aus, dass Ungarn einlenkt, sobald Erdoğan den Weg für den Beitritt freimacht. Die Staats- und Regierungschefs der 31 NATO-Länder kommen am Dienstag zu einem Gipfel in Vilnius zusammen. Mehr zum Thema - Basarfeilscher Erdoğan, das türkische Volk und die freigelassenen Asow-Führer



