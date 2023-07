"Nukleare Erpressung" – Nordkorea warnt USA vor Gefahr eines Atomkriegs

Dass die USA ein atomgetriebenes U-Boot mit ballistischen Raketen nach Südkorea schicken wollen, sorgt in Pjöngjang für scharfe Kritik. Nordkorea warnt davor, dass die Absichten Washingtons "die schlimmste Krise innerhalb des Nuklearkonflikts auslösen könnten".

Quelle: AFP © Anthony Wallace

Nordkorea hat die USA vor der Entsendung eines atomgetriebenen U-Boots mit ballistischen Raketen nach Südkorea gewarnt. Die USA planten, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen auf die koreanische Halbinsel zu bringen, erklärte das Verteidigungsministerium in Pjöngjang heute. Analyse Warum es für Russland und die USA kein "Zurück zur Normalität" geben wird Der Schritt könne "praktisch die schlimmste Krise innerhalb des Nuklearkonflikts auslösen", wurde ein Sprecher von den staatlichen Medien zitiert. Er warf den USA zudem "unverhohlene nukleare Erpressung" vor. Angesichts erhöhter Spannungen mit Nordkorea hatten die USA und ihr Verbündeter Südkorea im April vereinbart, ihre militärische Zusammenarbeit zu stärken. Dazu gehört auch eine sichtbare Stationierung strategischer US-amerikanischer Waffensysteme, darunter Atom-U-Boote mit ballistischen Raketen. Solche Raketen können – je nach Bauart – auch mit einem oder mehreren Atomsprengköpfen bestückt werden. Im Juni hatten die US-Streitkräfte zu gemeinsamen Übungen ein Atom-U-Boot mit Marschflugkörpern nach Südkorea geschickt. Südkorea: Wrack eines nordkoreanischen Spionagesatelliten geborgen Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms von einigen Staaten des Westens harten internationalen Sanktionen unterworfen. Nach einer Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hatte das weithin isolierte Land auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen gestartet. Laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA sollen US-Aufklärungsflugzeuge vor Kurzem den Luftraum Nordkoreas im Osten des Landes verletzt haben. Die Agentur zitierte dazu einen ungenannten Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums. "Es gibt keine Garantie, dass es nicht zu einem schockierenden Zwischenfall kommt, bei dem ein strategisches Aufklärungsflugzeug der US-Luftstreitkräfte über dem Ostmeer abgeschossen wird", sagte der Sprecher demnach. Mehr zum Thema – "Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus" – Massenkundgebungen in Nordkorea

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.