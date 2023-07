Erdoğan macht EU-Mitgliedschaft zur Bedingung für NATO-Beitritt Schwedens

Bei einem Fernsehauftritt am Montag sagte der türkische Präsident, dass man zuerst den Weg für die EU-Mitgliedschaft der Türkei freimachen soll, danach könne man über den Beitritt von Schweden zur NATO sprechen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mitgeteilt, dass er den schwedischen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft unter der Bedingung unterstützt, dass die Europäische Union (EU) die seit Langem festgefahrenen Beitrittsgespräche mit Ankara wieder aufnehme. Bei einem Fernsehauftritt am Montag, ein Tag vor Beginn des NATO-Gipfels in Litauen, sagte er: "Zuerst öffnen Sie den Weg für die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union und dann werden wir ihn für Schweden öffnen, so wie wir ihn für Finnland geöffnet haben." Der türkische Präsident betonte, dass man von Ankara keine Kompromisse erwarten dürfe. Den Beitritt eines Landes zur NATO müssen alle Mitgliedsstaaten einstimmig beschließen. Als letztes Land wurde Finnland im April als 31. Mitglied aufgenommen. Die EU und die Türkei hatten die Beitrittsverhandlungen erstmals 2005 aufgenommen, seit 2018 gelten sie als eingefroren. Mehr zum Thema – Eklat beim Gipfel? Warum Schwedens NATO-Beitritt höchst ungewiss ist

