Bundeswehr-Panzerkommandant in der Ukraine gesichtet?

Der Krieg in der Ukraine ist der erste, in dem beide Seiten Tausende von Kurzvideos ins Internet stellen; das ist bereits seit 2014 so. Gelegentlich gibt es dann Videos, die Fragen aufwerfen. Wie dieses Video mit einem unter ukrainischer Flagge fahrenden Panzer.

Quelle: www.globallookpress.com © Armin Weigel

Schon beim Beschluss über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine war klar: Es wird schwer, sie mit ukrainischem Personal zu betreiben. Das gilt bereits für die Mannschaft, die im Regelfall mindestens ein Jahr braucht, um einen spezifischen Panzer tatsächlich gut bedienen zu können; es gilt aber noch mehr für den Panzerkommandanten. Der Verdacht lag also immer nahe, dass zumindest diese Position mit NATO-Personal besetzt werden muss. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die HIMARS-Raketenwerfer oder die Patriot-Systeme. Nun ist ein Video aufgetaucht, das einen unter ukrainischer Flagge fahrenden Leopard A6 zeigen soll, also die neueste Variante dieses Panzertyps, die nur bei der Bundeswehr im Einsatz war. Und der Panzerkommandant trägt eine interessante Uniform. Auf diesem Screenshot ist besagter Kommandant genauer zu sehen: Es handelt sich eindeutig um eine Bundeswehruniform. Wer sie mit der ukrainischen vergleichen will, findet in diesem Artikel des Atlantic Council eine schöne Aufnahme von einem ukrainischen Panzer. Die Unterschiede im Flecktarn sind deutlich. Meinung Die wirkliche Gefahr, wenn Deutschland Leopard 2 an die Ukraine liefert Auch das Barett gehört zur Bundeswehruniform. Die entscheidende Frage lautet daher: Warum sollte ein ukrainischer Panzerkommandant eine fremde Uniform tragen? Oder handelt es sich dabei doch um einen deutschen Panzerkommandanten, der in der Ukraine "Urlaub" macht? Die Landschaft ist durch die regelmäßigen, schnurgerade gesetzten Windschutzbaumreihen eindeutig als ehemals sowjetisches Gebiet zu erkennen. Angeblich stammt die Aufnahme aus dem Gebiet Saporoschje. Nun die entscheidende Frage: Handelt es sich bei diesem Mann um einen Angehörigen der Bundeswehr? Es wäre wichtig, zu wissen, wie sehr die Bundesregierung die Bevölkerung in Bezug auf die Waffenlieferungen und deren Bedienpersonal belügt. Mehr zum Thema - Lawrow: Westliche Länder entsenden als Freiwillige getarnte Soldaten in die Ukraine

