Mars überweist über 25 Millionen US-Dollar an die Ukraine

Der Schokoriegelhersteller Mars hat zugegeben, mehr als 25 Millionen US-Dollar an die Ukraine überwiesen zu haben. Nach Angaben Moskaus könnte das Geld zur Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte verwendet worden sein.

Quelle: Gettyimages.ru © FEDERICO GAMBARINI/DPA

Der US-amerikanische Schokoriegelhersteller Mars, gegen den die Staatsanwaltschaft in Russland derzeit ermittelt, hat nach eigenen Angaben mindestens 25,5 Millionen US-Dollar an die Ukraine gespendet. Dem Unternehmen zufolge seien die Gelder für humanitäre Zwecke bestimmt. Nach Angaben der russischen Behörde könnten sie jedoch in Wirklichkeit zur Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte verwendet worden sein. Finanzierung der ukrainischen Armee? Russische Staatsanwaltschaft macht gegen Mars mobil Auf der offiziellen Webseite von Global Mars finden sich drei Nachrichten über die Hilfsgelder für die Ukraine. Die erste wurde am 1. März 2022 veröffentlicht. Mars-CEO Grant Reid erklärt darin, das Unternehmen sei "schockiert über die Geschehnisse in der Ukraine" und zweigt zwei Millionen US-Dollar ab, "um eine Lösung für diese humanitäre Krise zu unterstützen". Das Geld sei angeblich dafür bestimmt gewesen, "die Grundbedürfnisse von Kindern und ihren Familien in der Ukraine zu befriedigen und Zuflucht zu finden" sowie "Haustieren zu helfen", und zwar über die Wohltätigkeitsorganisationen Save the Children und Humane Society International. Meinung Selenskij braucht die Fortsetzung des Krieges für sein politisches Überleben Am 30. März kündigte das Unternehmen dann seine Absicht an, weitere zehn Millionen US-Dollar in bar und in Form von Waren zu spenden. In einer dritten und bisher letzten Pressemitteilung dieser Art teilte Mars im Mai dieses Jahres mit, weitere 13,5 Millionen US-Dollar an die Ukraine spenden zu wollen. Geld und Lebensmittel würden nach Angaben des Unternehmens über das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, das Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, UN Women und andere humanitäre Organisationen verteilt. Überdies gab Mars die Einrichtung eines Fonds für Direktspenden von Mitarbeitern des Unternehmens bekannt. Jeder gespendete Beitrag soll aus Unternehmensmitteln verdoppelt werden, bis zur Höhe von einer Million US-Dollar. Derzeit liegen jedoch noch keine öffentlichen Angaben darüber vor, wie viel Geld für welche konkreten Bedürfnisse gesammelt wurde und in die Ukraine geschickt wird. Heute wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft des Gebiets Moskau eine Untersuchung über die Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte durch Mars einleitete. Mehr zum Thema - Präsident Bulgariens verweigert Selenskij Waffenlieferungen und ruft zu Friedensverhandlungen auf

