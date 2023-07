Finanzierung der ukrainischen Armee? Russische Staatsanwaltschaft macht gegen Mars mobil

Die russische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Schokoriegelhersteller Mars bezüglich einer möglichen Finanzierung der ukrainischen Armee. Die Höchststrafe für die Finanzierung der ukrainischen Streitkräfte ist in Russland lebenslange Haft.

Quelle: Gettyimages.ru © Federico Gambarini/picture alliance

Die Staatsanwaltschaft im Gebiet Moskau macht gegen den US-amerikanischen Lebensmittelhersteller Mars mobil. Wie TASS schreibt, führt die Staatsanwaltschaft des Moskauer Gebiets derzeit eine Inspektion illegaler Aktivitäten durch: "Insbesondere wird das Unternehmen auf die finanzielle Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte sowie auf die Zuverlässigkeit der erhaltenen Einkünfte und die Einhaltung der an den russischen Fiskus zu zahlenden Steuern überprüft." Witali Borodin, der Leiter des Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, hatte sich zuvor an die russische Generalstaatsanwaltschaft gewandt, um eine Inspektion des Unternehmens zu veranlassen. Er argumentierte, dass der Lebensmittelhersteller in Russland Milliarden verdiene und die Ukraine und möglicherweise die ukrainischen Streitkräfte unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe unterstütze. "Nicht genug Waffen" – Selenskij macht Westen für Schwäche der Gegenoffensive verantwortlich Finanzielle Unterstützung der Ukraine einschließlich der Streitkräfte bedeutet eine strafrechtliche Verantwortung wegen Hochverrats nach Artikel 275 des russischen Strafgesetzbuches. Gemäß dem Artikel ist die Höchststrafe lebenslange Haft. Neben Schokoladenriegeln und anderen Süßwaren wie Bounty, Milky Way, Twix, M&M's und Skittles gehören zu Mars auch die Kaugummimarken Orbit und Wrigley's sowie die Tierfuttermarken Pedigree, Royal Canin und Sheba. Grant Reid, Geschäftsführer bei Mars, kündigte im März vergangenen Jahres an, alle Werbekampagnen in Russland und Weißrussland auszusetzen und sich vorübergehend von Investitionen in Russland zurückzuziehen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde der Schokoriegel jahrzehntelang mit dem Slogan "Mars macht mobil" beworben. Mehr zum Thema - Medien: USA werden Lieferung von Streumunition an die Ukraine verkünden

