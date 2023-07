Russland und Syrien starten gemeinsame Militärübung

Die Russische und die syrische Luftwaffe haben eine gemeinsame Übung begonnen. Außerdem sind die Einheiten der elektronischen Kampfführung daran beteiligt. Das Ziel ist die Kontrolle des syrischen Luftraums sowie die Überprüfung der Effizienz der russischen Luftabwehr in dem Land.

Quelle: Sputnik © Das Verteidigungsministerium Russlands

Die russische Luftwaffe hat eine gemeinsame Übung mit der syrischen Luftwaffe gestartet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Ziel der Trainings ist unter anderem der Kontrolle des syrischen Luftraums. Außerdem wird die Effizienz der russischen Luftabwehr in dem Land im Nahen Osten geprüft, hieß es in einer kurzen Erklärung des russischen Militärs. An der Übung sind auch Einheiten der elektronischen Kampfführung beteiligt, die sich auf gemeinsame Aktionen zur Abwehr feindlicher Luftangriffe vorbereiten, hieß es weiter. Die Übung soll bis Mitte des Monats andauern. Das Verteidigungsministerium Russlands veröffentlichte auch ein entsprechendes Video. Russische Militärflugzeuge sind seit dem Jahr 2015 in Syrien stationiert, als Moskau einem Ersuchen von Damaskus um Unterstützung im Kampf gegen regierungsfeindliche bewaffnete Gruppen, einschließlich militanter Dschihadisten, nachkam. Infolgedessen konnte die syrische Armee die Kontrolle über weite Teile des Landes zurückgewinnen. Inmitten der Spannungen mit Iran: Israel erwirbt weitere F-35-Kampfjets von den USA Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte Moskau den Text eines Abkommens für die langfristige Unterbringung russischer Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim. Die Vereinbarung ist unbefristet, bis eine der Parteien beschließt, sie zu kündigen. Die US-Regierung unterstützt seit den ersten Wochen des im Jahr 2011 ausgebrochenen Syrienkonflikts die gegen Damaskus gerichteten Kräfte. Washington verhängte harte Wirtschaftssanktionen gegen das Land, die dessen Wiederaufbau behindern, und unterhält gegen den Willen seiner Regierung eine Militärbasis auf syrischem Boden. Mehr zum Thema – Assads Grundsatzrede auf Gipfeltreffen: Plädoyer für multipolare Welt und Zeitenwende in Nahost

