Lukaschenko: Friedensgespräche über Ukraine-Krieg "zum Herbst" möglich

Der weißrussische Präsident Lukaschenko glaubt, dass sich die Lage in der Ukraine bis zum Herbst ändern werde. Er räumt eine mögliche Aufnahme von Gesprächen über eine Beilegung der Situation ein, stellt jedoch fest, dass Selenskij eine radikale Position vertritt.

Quelle: Gettyimages.ru © Iranian Presidency / Handout/Anadolu Agency

Die Lage in der Ukraine sollte sich bis zum Herbst ändern und der Verhandlungsprozess kann beginnen, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit ausländischen und weißrussischen Journalisten. Er erklärte: "Die Situation sollte sich bis zum Herbst ändern, und wir werden am Verhandlungstisch Gespräche aufnehmen. Vielleicht. Vielleicht nicht im September, aber ein wenig später. Ich möchte keine Informationen preisgeben, aber die Europäer sprechen bereits darüber." Lukaschenko: Selenskij begreift endlich, dass er diesen Krieg nicht gewinnen wird Der weißrussische Präsident wies darauf hin, dass vor allem Frankreich zu Verhandlungen aufrufe, aber der ukrainische Führer Wladimir Selenskij "eine extreme Position vertrete – "zu kämpfen, bis alle Gebiete befreit werden, wenn auch bis zum letzten Ukrainer". Gleichzeitig, so Lukaschenko, hätten die USA eine "Zwischenposition" und seien bereit, nach dem ukrainischen "Gegenangriff" zu verhandeln. Lukaschenko glaubt auch, dass Selenskij erkannt hat, dass Kiew im Konflikt mit Russland nicht gewinnen kann, weshalb er von den NATO-Ländern eine Einladung zum Beitritt in das Bündnis verlangt und sich ansonsten geweigert hat, zum Gipfeltreffen des Blocks in Vilnius am 11. und 12. Juli zu reisen. Lukaschenko sagte: "Er hat endlich begriffen, (...) dass dieser "Gegenangriff" für ihn zu nichts anderem führen wird als zum Tod von Abertausenden von Menschen." Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Ukraine müsse im Friedensprozess "die Realitäten vor Ort akzeptieren". Selenskij behauptete seinerseits, die Ukraine sei bereit, den Konflikt mit Russland auf diplomatischem Wege zu lösen, wenn ihre international anerkannten Grenzen, d. h. die Grenzen von 1991, wieder gültig würden. Der Kreml erklärte, es gebe keine Vorbedingungen für Verhandlungen mit der Ukraine, da Kiew weder den Wunsch noch die Bereitschaft habe, diese zu führen. Mehr zum Thema – Lukaschenko sieht keine Risiken für Weißrussland durch Wagner-Umzug: Gesetzesrahmen in Aussicht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.