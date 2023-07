Ukrainischer Verteidigungsminister bietet sein Land als Testgelände für westliche Waffen an

Kiew sucht nach immer neuen Wegen, um Waffen vom Westen zu erhalten. So hat der ukrainische Verteidigungsminister in einem Interview sein Land als das beste Testgelände für westliche Waffen bezeichnet. Dort könnten ukrainische Verbündete die Wirksamkeit ihrer Systeme überprüfen.

Quelle: Gettyimages.ru © Thomas Lohnes/Getty Images

In einem Interview mit der Zeitung Financial Times hat der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow erklärt, dass Kiews westliche Verbündete in der Ukraine "in der Tat sehen können, ob ihre Waffen funktionieren, wie effektiv sie funktionieren und ob sie modernisiert werden müssen". Der ukrainische Politiker fügte hinzu: "Für die Rüstungsindustrie lässt sich kein besseres Testgelände finden." Im Ukraine-Konflikt sind zum ersten Mal alle verschiedenen NATO-Systeme gemeinsam getestet worden, berichtete die Zeitung. Resnikow sagte dazu: "Die Systeme wirken zusammen. Das ist auch für sie sehr wichtig zu wissen." Nichtsdestotrotz erklärte er, dass Russlands radioelektronische Systeme sehr effektiv seien. Diese fänden immer Wege, GPS-gesteuerte Munition für Artillerie sowie HIMARS-Mehrfachraketenwerfersysteme zu stören. Resnikow wörtlich: "Die Russen entwickeln eine Gegenmaßnahme. Wir informieren unsere Partner und diese entwickeln eine neue Maßnahme gegen diese Gegenmaßnahme." Auch die Überwachungs- und Kampfdrohnen werden häufig abgefangen. Der Verteidigungsminister der Ukraine verglich dies mit der ständigen Bewegung eines Pendels. Er glaubt, dass dieser Krieg ein Krieg der Technologie ist, ohne zu berücksichtigen, dass in diesem Konflikt viele Tausende ukrainische Soldaten sterben würden, wie die russische Seite ständig berichte. Moskau hatte zuvor mehrmals wiederholt, dass westliche Waffenlieferungen an die Ukraine den Konflikt nur verlängern und alle Waffen, die in die Ukraine gelangten, ein legitimes Ziel des russischen Militärs seien. Mehr zum Thema – Ukrainischer Verteidigungsminister: Erwartungen an unsere Gegenoffensive "überschätzt"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.