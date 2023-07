Ukraine: Behörden fordern von Mönchen Verlassen des Kiewer Höhlenklosters bis Montag

Die Religionsfreiheit in der Ukraine ist existenziell bedroht. Das ukrainische Kulturministerium zwingt nun UOC-Mönche, das Kiewer Höhlenkloster bis zum 4. Juli zu verlassen. Die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche wird seit Beginn der speziellen Militäroperation groß angelegt verfolgt.

Quelle: AFP © Genya SAVILOV

Die ukrainischen Behörden versuchen schon seit drei Monaten, die Mönche der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) aus dem Kiewer Höhlenkloster zu vertreiben. Die Mönche erhielten nun eine Aufforderung des dem Kulturministerium des Landes unterstellten Nationalen Kulturhistorischen Reservats, die Gebäude der geweihten Stätte bis zum 4. Juli zu verlassen. Das entsprechende Dokument wurde vom UOC-Anwalt Nikita Tschekman auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht: "Das Reservat hat beschlossen, den Zugang der Mönche zu den Räumlichkeiten gemäß der beigefügten Liste zu beenden. Im Auftrag des Reservats wurde eine Kommission zur Versiegelung der Gehege eingesetzt, die am 4. Juli 2023 mit ihrer Arbeit beginnen wird." Wenn die Mönche die insgesamt fünf Räumlichkeiten nicht verlassen und die Schlüssel nicht an das Reservat übergeben, werden die Schlösser ausgetauscht und das Gelände versiegelt. Tschekman kommentierte die Entwicklung wie folgt: "Das ist die Art von Dokument, die aus dem Reservat ins Kloster kam! Das Gerichtsurteil, das Minister Tkatschenko 'erwartet', braucht niemand mehr?" Eine neue Runde des Konflikts um das Kiewer Höhlenkloster begann im März, nachdem das Kulturministerium den Pachtvertrag gekündigt und die Mönche aufgefordert hatte, das Kloster bis Ende des Monats zu verlassen. Wie der Leiter des Ministeriums, Alexander Tkatschenko, sagte, hätten die Mönche jedoch bleiben können, wenn sie sich bereit erklärt hätten, der schismatischen Orthodoxen Kirche der Ukraine (OCU) beizutreten. Die UOC konterte, dass der Pachtvertrag nicht einseitig gekündigt werden dürfe und dass es keine Gerichtsentscheidung zu dieser Frage gebe. Kirchenverfolgung in Ukraine: Klage für Gottesdienste im Kiewer Höhlenkloster abgewiesen Der Vertreter des Klosters, Metropolit Pawel, versicherte damals, dass die Gemeinschaft bis zum Ende standhaft bleiben wolle. Der Geistliche wurde später unter dem Vorwurf des interreligiösen Hassredens und der Unterstützung der russischen Politik unter Hausarrest gestellt. Nach seinen Angaben sei ihm angeboten worden, alle Anschuldigungen fallen zu lassen, wenn sich die Mönche der OCU anschließen würden. Bereits im vergangenen Jahr führten Beamte des ukrainischen Inlandsgeheimdiensts SBU Durchsuchungen im Kiewer Höhlenkloster und in anderen Klöstern der UOC durch, bei denen sie angeblich "prorussische Literatur" und Pässe der UdSSR gefunden haben, und verhörten diejenigen, die sich auf dem Gelände der Klöster aufhielten, darunter auch russische Staatsbürger. Anfang des Jahres legte die Regierung des Landes der Werchowna Rada einen Gesetzentwurf vor, der ein Verbot der Aktivitäten der UOC vorsieht. Mehr zum Thema – UOC-Diözese in Saporoschje bittet Patriarch Kyrill um Aufnahme in Russisch-Orthodoxe Kirche

