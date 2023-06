US-Verteidigungsministerium bestätigt: Chinesischer Ballon sammelte keine Geheimdienstinformationen

Der Überflug eines chinesischen Ballons über die USA hatte im Februar zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Laut dem US-Verteidigungsministerium sammelte der Ballon jedoch keine Geheimdienstinformationen.

Quelle: AFP © Petty Officer 1st Class Tyler Thompson/US NAVY/AFP

Der im Februar von einem US-Kampfjet über dem Atlantik abgeschossene chinesische Ballon hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums keine Geheimdienstinformationen gesammelt. "Nach unserer Einschätzung hat der Ballon keine Daten gesammelt, während er die Vereinigten Staaten überflog", sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder gestern. Meinung Der Drogenmissbrauch in den USA ist ein Produkt des Kapitalismus und nicht die Schuld Chinas Die USA hätten "Schritte unternommen, um die Sammlung von Informationen durch den Ballon zu begrenzen". Diese Anstrengungen hätten "sicherlich dazu beigetragen", sagte Ryder, gab aber keine weiteren Erklärungen ab. Der tagelange Überflug eines chinesischen Ballons über die USA hatte Anfang des Jahres zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Ein US-Kampfjet schoss den Ballon schließlich über der US-Ostküste ab. Nach US-Angaben handelte es sich um einen chinesischen Spionageballon. Peking weist das zurück und spricht von einem zivilen Ballon für meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei. Damals hatte ein US-Beamter gesagt, der Ballon habe mehrere Antennen gehabt. Ihm zufolge war er "mit Solarzellen ausgestattet, die groß genug waren, um die nötige Energie für den Betrieb mehrerer aktiver Aufklärungssensoren zu erzeugen". Kurz vor der Reise von US-Außenminister Antony Blinken vergangene Woche nach China spielte Präsident Joe Biden den Ballonvorfall mit den Worten herunter: "Ich glaube nicht, dass die [chinesische] Führung wusste, wo der Ballon war und was er enthielt und was vor sich ging." Mehr zum Thema – "Nicht zu weit treiben" – China warnt vor Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen

