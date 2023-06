Russische Wirtschaft wächst im Mai kräftig

Die russische Wirtschaft ist im Mai auf Jahressicht um 5,4 Prozent gewachsen. Das Wirtschaftsministerium weist aber auf die niedrige Ausgangslage hin. Dennoch sind die Auswirkungen der Sanktionen überwunden. Die Wirtschaftsleistung Russlands liegt über Vorkrisenniveau.

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people via www.imago

Das russische Wirtschaftsministerium gab gestern bekannt, das Wirtschaftswachstum in Russland habe im Mai auf Jahressicht 5,4 Prozent betragen. Aufgrund der Sanktionen sei die Ausgangsbasis jedoch niedrig gewesen, schränkte das Ministerium ein. Bereits im April war das russische BIP um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. In den Monaten Januar bis März flaute die russische Wirtschaft noch ab: Im März schrumpfte das BIP um 0,7, im Februar um 2,6 und im Januar um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Meinung Habeck und die Sanktionen – Neues Messinstrument soll Wirkung belegen Die Bautätigkeit in Russland legte im Mai im Jahresvergleich um 13,5 Prozent, die Industrieproduktion um 7,1 Prozent zu. Die landwirtschaftliche Produktion blieb dagegen unverändert. Auch die Binnennachfrage konnte sich deutlich steigern. Die Verbraucher gaben im Mai auf Jahressicht 8,8 Prozent mehr für Waren des Einzelhandels und für Dienstleistungen aus. Auch hier gilt der Hinweis auf die, bedingt durch das westliche Sanktionsregime, relativ niedrige Ausgangsbasis. Insgesamt ist die russische Wirtschaft dennoch auf Erholungskurs. Die Auswirkungen der Sanktionen sind überwunden und das Bruttoinlandsprodukt liegt über Vorkrisenniveau. Die russische Zentralbank erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum im Bereich von 0,5 bis 2,0 Prozent. Das Wirtschaftsministerium prognostiziert seinerseits eine Wachstumsrate von 1,2 Prozent. Die Konsensprognose russischer Wirtschaftsexperten, die von der Nachrichtenagentur Interfax Anfang Juni erhoben wurde, sieht die russische Wirtschaft in diesem Jahr um 0,7 Prozent wachsen. Mehr zum Thema – HSBC Bank: Dem ganzen Westen steht eine Rezession ins Haus

