Russischer Duma-Ausschuss nennt Gründe für Wagner-Meuterei

Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, habe befürchtet, dass Moskau die Finanzierung des Militärunternehmens kürzen würde. Das teilte der Leiter des Verteidigungsausschusses der Staatsduma am Donnerstag mit.

© Telegram Prigoschin

In einem Gespräch mit Reportern am Donnerstag erklärte der Leiter des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, Andrej Kartapolow, dass das russische Verteidigungsministerium einige Tage vor der Wagner-Meuterei erklärt habe, dass alle militärischen Gruppen Verträge mit ihm unterzeichnen sollten, und bezeichnete diese Politik als "absolut korrekt". "Alle, außer Wagner, haben sich daran gehalten. Abgesehen von diesem Herrn [Prigoschin], der sich geweigert hat", sagte der Abgeordnete. Angesichts dieser Ablehnung teilten die russischen Behörden der Gruppe mit, dass sie sich nicht mehr an der militärischen Kampagne in der Ukraine beteiligen werden, erklärte Kartapolow. "Das bedeutet, dass es kein Geld, keine finanziellen oder materiellen Ressourcen mehr geben wird. Und für Herrn Prigoschin ist Geld ein wichtiger, vielleicht sogar der entscheidende Faktor." Meinung "Wir lieben Wagner, Putin und unsere Generäle" ‒ Wie ein US-Reporter den 24. Juni in Rostow erlebte Der Wagner-Chef begann seine Meuterei am vergangenen Freitag und schwor Vergeltung, nachdem er das russische Verteidigungsministerium beschuldigt hatte, einen tödlichen Raketenangriff auf eines der Lager der Gruppe durchgeführt zu haben. Das Ministerium wies die Anschuldigungen zurück. In den folgenden Stunden drangen die Wagner-Truppen in die südrussische Stadt Rostow am Don ein und begannen dann einen Marsch auf Moskau. Prigoschin brach den Aufstand jedoch am Samstagabend im Austausch gegen "Sicherheitsgarantien" der russischen Regierung im Rahmen einer vom belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vermittelten Vereinbarung ab. Kurz vor Beginn des Aufstandes hatte das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass mehr als 20 russische Freiwilligenorganisationen, die an den Kampfhandlungen im Rahmen der Spezialoperation beteiligt sind, Verträge unterzeichnet haben. Prigoschin weigerte sich jedoch, diesem Beispiel zu folgen und behauptete, seine Gruppe sei eine "hocheffiziente Einheit", die "organisch in das Gesamtsystem integriert" sei. Mehr zum Thema - Das System Putin wankt – wieder mal: Deutsche Medien über den Aufstand der Wagner-Truppen

