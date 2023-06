Joe Biden in seiner eigenen Welt: "Putin verliert den Krieg im Irak"

Ob mit seiner Ehrerbietung für die indische Nationalhymne statt der US-Hymne über seine Stolpereien auf der Gangway der Air Force One bis hin zum geistigen Abschweifen bei verschiedenen öffentlichen Auftritten – es scheint kein Tag zu vergehen, an dem der amtierende US-Präsident Joe Biden sich nicht zu blamieren weiß. Nun hat er behauptet, die Russen würden sicherlich "ihren" Krieg im Irak verlieren – den sie aber gar nicht führen.

Der US-Präsident Joseph Biden behauptete am Mittwoch, dass Russland den Krieg im Irak verlieren werde. Außerdem sei der russische Präsident Wladimir Putin ein "Paria in der Welt", wobei er dies allerdings nur auf die 40 mit Washington, D.C. verbündeten Länder dieser Erde beziehen konnte. Bevor der US-Präsident nach Chicago fliegen konnte, um dort eine Rede über seine "Bidenomics" titulierte Wirtschaftsagenda zu halten, wurde er auf dem Weg vom Weißen Haus zum Präsidentenhubschrauber mit Fragen von Reportern überhäuft. Eine der Fragen bezog sich darauf, ob Putin durch die jüngste Meuterei des privaten Militärunternehmens Wagner nach Ansicht des Präsidenten geschwächt sei. Biden lieferte eine wunderliche Antwort: "Es ist schwer zu sagen, aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak, er verliert den Krieg zu Hause, und er ist in der ganzen Welt zu einer Art Paria geworden. Und das gilt nicht nur für die NATO. Es ist nicht nur die Europäische Union. Es ist Japan. Es sind, Sie wissen schon, 40 Nationen." Die verblüffende Bemerkung wurde auf Video aufgenommen und von Bidens republikanischen Gegnern in den sozialen Medien genüsslich geteilt, was eine Journalistin nicht davon abhielt, sie in ihrem Bericht über die Veranstaltung besser doch zu streichen. Biden: "[Putin] is clearly losing the war in Iraq" pic.twitter.com/dKt6yWWGFx — RNC Research (@RNCResearch) June 28, 2023 Kurz darauf gab das Weiße Haus eine Erklärung zu Abdrücken auf beiden Wangen in Bidens Gesicht ab, woraus hervorging, dass sie durch die Verwendung eines sogenannten CPAP-Geräts (Continuous Positive Airway Pressure) verursacht wurden, das dem US-Präsidenten nachts Atmungsunterstützung leistet. US-Gesandter Kerry räumt ein: Angriff auf den Irak beruhte auf einer Lüge "Meinte er wirklich Irak? Oder könnte er Vietnam gemeint haben", scherzte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa gegenüber Journalisten, nachdem sie Bidens jüngste Äußerungen zur Kenntnis genommen hatte. Beide Kriege waren bekanntlich sehr lange dauernde militärische Expeditionen der USA. In der Zwischenzeit kämpft das russische Militär weiterhin erfolgreich gegen die vom Westen ausgebildeten ukrainischen Streitkräfte samt den gelieferten Waffen. Von der Meuterei der Wagner-Truppen sind diese Kämpfe offenbar nicht beeinträchtigt. Der Putschversuch dauerte nur einen Tag, und Wagner-Chef Prigoschin erklärte sich noch am Samstagabend bereit, seinen Leute den Rückzug zu befehlen. Die Gruppe der Rebellierer erhielt keine Unterstützung vom russischen Militär und von der Öffentlichkeit für den Versuch, den Putin als "Dolchstoß" in den Rücken der Nation bezeichnete. Mehr zum Thema - Medien: Biden hält die wenigsten Pressekonferenzen seit Reagans Präsidentschaft

