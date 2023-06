US-Gesandter Kerry räumt ein: Angriff auf den Irak beruhte auf einer Lüge

Der US-Angriffskrieg gegen den Irak im Jahr 2003 war kein Verbrechen, weil der damalige US-Präsident George W. Bush nie angeklagt wurde, aber er basierte dennoch auf Lügen, so John Kerry.

Quelle: Gettyimages.ru © Jeff J Mitchell

Die US-geführte Irak-Invasion sei etwas völlig anderes gewesen als der aktuelle Ukraine-Konflikt. Dies sagte John Kerry, Washingtons Sondergesandter für den Klimawandel, dem französischen Fernsehsender LCI. Studie: US-Kriege nach 9/11 forderten 4,5 Millionen Menschenleben Er trat in der Sonntagabendshow von LCI auf, die von Darius Rochebin moderiert wurde. Rochebin hatte ihn bereits 2017 für einen Schweizer Sender interviewt. Der Moderator twitterte einen Videoausschnitt des Interviews, wo er Kerry damit konfrontierte, dass der Westen Russland einer Aggression gegen die Ukraine beschuldigt. Der französische Journalist wies darauf hin, dass der Einmarsch in den Irak 2003 ein echter Angriffskrieg gewesen sei, der auf der Lüge beruht habe, Bagdad verfüge über geheime Massenvernichtungswaffen. "Nein", antwortete Kerry. "Denn es gab nie einen Prozess der direkten Anschuldigung gegen Präsident (George W.) Bush selbst." Er fügte hinzu, dass es im Verlauf dieses Konflikts "Missbräuche" gegeben habe und dass er sich "gegen diese ausgesprochen" habe. Als Rochebin ihn direkt fragte, ob der Irakkrieg ein Aggressionsverbrechen gewesen sei, verneinte Kerry dies wiederholt. "Nein, nein, nein. Nun, man wusste damals nicht, dass es eine Lüge war. Die Leute wussten nicht, dass die Beweise, die vorgelegt wurden, eine Lüge waren", sagte der ehemalige Diplomat, bevor er Rochebin mitteilte, dass er nicht vorhabe, den Irak-Krieg zu diesem Zeitpunkt "neu zu debattieren". John Kerry, pour montrer que l’Occident suit des principes faut-il aussi juger Bush pour l’Irak?« -Non.-N’était-ce pas un crime d’agression sur la base d’un mensonge?-Non… Enfin, on ne savait pas que c’était un mensonge.-Mais lui mentait. -Écoutez, on ne va pas rouvrir le… pic.twitter.com/AtPJkQI30P — Darius Rochebin (@DariusRochebin) June 25, 2023 Kerry behauptete auch, er sei damals gegen den Krieg gewesen und habe ihn für falsch gehalten. Tatsächlich hatte er aber im US-Senat für die Genehmigung der Invasion gestimmt. Als Rochebin ihn auf diese offensichtliche Doppelmoral ansprach, begann Kerry ausweichend über "Klimagerechtigkeit" zu sprechen. Analyse Orientierung kommt von Orient: 20. Jahrestag des Irakkriegs und dessen Folgen Die Bush-Regierung beschuldigte den irakischen Präsidenten Saddam Hussein im Februar 2003, über chemische und biologische Waffen zu verfügen und irgendwie in die Terroranschläge vom 11. September in New York und Washington verwickelt zu sein. Die "Beweise" für Massenvernichtungswaffen, die den Medien und dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt wurden, erwiesen sich als frei erfunden, und es wurden nie derartige Waffen gefunden. Ebenso wenig wurde jemals eine Verbindung zwischen Bagdad und Al-Qaida hergestellt. Die Invasion im Irak im Jahr 2003 und die anschließende Besetzung des Landes wurde ohne Zustimmung der Vereinten Nationen von einer, wie Bush es nannte, "Koalition der Willigen" durchgeführt. Die USA, das Vereinigte Königreich, Australien und Polen stellten Truppen für den Angriff bereit, obwohl Washington später behauptete, 44 weitere Länder hätten in irgendeiner Form ihre Unterstützung angeboten. 2004 kandidierte Kerry gegen Bush, verlor aber. Später diente er als Außenminister in der Obama-Regierung und wurde 2021 vom derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden zum Botschafter für den Klimawandel ernannt. Mehr zum Thema - Belgrad, Bagdad, Kiew: Die Heuchelei des Westens

