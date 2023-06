"Echte Risse" in Putins Machtgefüge – Washington bewertet Auswirkungen der Wagner-Revolte

US-Außenminister Antony Blinken sagte, der Vorfall zeige "echte Risse" in der Machtposition von Präsident Wladimir Putin. Die Regierung Biden sei stets auf "alle Eventualitäten vorbereitet, was die Ereignisse in Russland angeht".

Der am Wochenende gescheiterte Militäraufstand des russischen Auftragnehmers PMC Wagner Gruppe könnte eine größere Instabilität der Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin bedeuten und der Ukraine "Möglichkeiten" eröffnen, von Moskaus Streitkräften eroberte Gebiete zurückzuerobern, meint US-Außenminister Antony Blinken.

"Es war eine direkte Herausforderung für Putins Autorität, und das wirft tiefgreifende Fragen auf", sagte Blinken am Sonntag in einem Interview mit CBS News. "Es zeigt echte Risse. Wir können nicht spekulieren oder genau wissen, wohin das führen wird. Wir wissen aber, dass Putin in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr zu verantworten hat."

Blinkens Äußerungen sind die ausführlichste Reaktion der US-Regierung, seit Wagner am Freitag gegen die russische Militärführung rebellierte. Der Gründer des privaten Militärunternehmens, Jewgeni Prigoschin, erklärte sich am Samstag bereit, den Aufstand zu beenden und den Vormarsch seiner Gruppe auf Moskau im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Kreml zu stoppen, die ihn zum Verlassen des Landes verpflichtet und ihn vor Strafverfolgung bewahrt.

"Wir haben den letzten Akt noch nicht gesehen", sagte Blinken der CBS-Moderatorin Margaret Brennan. "Wir beobachten das sehr genau und sorgfältig, aber treten Sie einen Moment zurück und setzen Sie das in den Kontext. Vor sechzehn Monaten standen die russischen Streitkräfte vor den Toren Kiews in der Ukraine und dachten, sie könnten die Stadt innerhalb weniger Tage einnehmen und die Ukraine als unabhängiges Land von der Landkarte streichen. Jetzt mussten sie an diesem Wochenende Moskau, Russlands Hauptstadt, gegen Söldner verteidigen, die Putin selbst geschaffen hat."

Blinken spekulierte, dass der Wagner-Zwischenfall Kiew helfen werde, bei seiner Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte in der Donbass-Region an Boden zu gewinnen. "In dem Maße, in dem der Vorfall eine echte Ablenkung für Putin und die russischen Behörden darstellt – dass sie sich mit der Gegenoffensive und der Ukraine befassen müssen –, denke ich, dass dies den Ukrainern noch mehr Möglichkeiten eröffnet, vor Ort erfolgreich zu sein."

Wie das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, haben die Streitkräfte Kiews in den vergangenen 24 Stunden bei ihren wiederholten Angriffen auf die Verteidigungslinien Moskaus schwere Verluste erlitten. Die Ukraine hat mehr als 800 Soldaten sowie mehr als ein Dutzend gepanzerte Fahrzeuge und andere Waffen verloren.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučic sagte am Sonntag, dass ausländische Geheimdienste wahrscheinlich eine Rolle bei dem gescheiterten Putschversuch von Wagner gespielt hätten. Er lehnte es ab, die Länder zu nennen, von denen er annahm, dass sie beteiligt waren. Putin, der den kurzlebigen Aufstand als "Messer im Rücken" Russlands und seines Volkes bezeichnete, sagte, solche Unruhen könnten von den Feinden des Landes genutzt werden, "um uns von innen zu untergraben".

Blinken sagte, Bidens Regierung bereite sich stets auf "alle Eventualitäten vor, was die Ereignisse in Russland angeht". Er fügte hinzu: "Wenn wir es mit einer Großmacht zu tun haben, und insbesondere mit einer Großmacht, die über Atomwaffen verfügt, ist das natürlich etwas, das uns Sorgen bereitet und worauf wir uns sehr konzentrieren. Wir haben keine Veränderung in Russlands nuklearer Haltung festgestellt."

Wie es in Russland angesichts der "tiefgreifenden inneren Spaltung" weitergeht, müsse das russische Volk entscheiden, sagte Blinken. "Es ist noch zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, wie das letzte Kapitel in diesem speziellen Buch aussehen wird, der aufkommende Sturm von Prigoschin … Das schafft weitere Risse in der russischen Fassade."

