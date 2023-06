Engere Beziehungen zu Taipeh statt zu Peking widersprechen den Interessen der EU

Von Bradley Blankenship

Taiwans sogenannter "Außenminister" Joseph Wu sprach Anfang des Monats auf dem Europäischen Gipfel 2023 in Prag und versicherte, dass die Insel, die international als Teil Chinas anerkannt ist, den Status quo beibehalten und Frieden und Stabilität in der Region sichern wolle. Um dies zu erreichen, erklärte Wu, benötige Taiwan die Hilfe europäischer Länder.

"Damit Taiwan stark und widerstandsfähig bleibt und den Mut aufbringt, die Politik der Aufrechterhaltung des Status quo fortzusetzen, brauchen wir die Unterstützung der europäischen Freunde",

sagte Wu auf dem Gipfel im Anschluss an die Eröffnungsrede des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Anschließend besuchte der nicht offiziell anerkannte Diplomat Brüssel, den Sitz der Europäischen Union, wo er mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments sprach, darunter auch mit dessen Vizepräsidentin Nicola Beer.

Das Ironische am gesamten Auftreten von Wu ist vor allem, dass dieser selbst gegen den vereinbarten Status quo verstößt, den jedes Land, das bilaterale Beziehungen mit China aufbaut, zwangsläufig akzeptieren muss, nämlich die Interpretation der Ein-China-Politik. Um diplomatische Beziehungen mit China zu unterhalten, kann kein Drittstaat Taiwan – oder wie der offizielle Name lautet: die Republik China – offiziell als separate Einheit betrachten oder als legitime Regierung Chinas anerkennen. Dass der tschechische Präsident Taiwans "Außenminister" empfängt und direkt vor ihm seine Rede hält, ist formell so etwas wie eine Anerkennung.

Liegt es wirklich im Interesse der EU oder der Tschechischen Republik, die Beziehungen zu China abbrechen zu lassen, nur um eine idealistische Partnerschaft mit Taiwan zu verfolgen? Natürlich nicht. Tatsächlich wird der potenzielle Nutzen einer Partnerschaft mit Taiwan massiv überbewertet. Die mittel- und osteuropäische Region ist seit einiger Zeit einer der Austragungsorte des Konflikts zwischen Peking und Taipeh auf der internationalen Bühne.

Dies wurde am besten durch die Bildung und spätere Auflösung des 16+1-Formats deutlich, das darauf abzielte, die Zusammenarbeit zwischen China, den Ländern an der Ostflanke der EU und dem Westbalkan zu fördern. Die Länder, die am meisten von diesem Format profitiert und enorme Investitionen im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative (BRI) getätigt haben, sind in erster Linie keine EU-Mitglieder und haben keine Zivilgesellschaften, die überwiegend antikommunistisch, nationalistisch und reaktionär sind.

Serbien beispielsweise erlebte den Bau einer "Brücke der Freundschaft" über die Donau, die 2014 eröffnet wurde. Im Jahr 2021 unterzeichnete Belgrad mit China einen Vertrag über neue Kläranlagen in 65 serbischen Gemeinden und unterzeichnete im Jahr 2022 weitere Verträge für eine zweite Brücke und eine neue Autobahn.

In Montenegro läuft ein Projekt mit China zum Bau einer Autobahn, die den Haupthafen des Landes mit dem Landesinneren und dem benachbarten Serbien verbinden soll, was in der EU angesichts der dazu notwendigen Schuldenaufnahme auf breite Kritik gestoßen ist. Davon unbeirrt unterzeichnete das kleine Land in diesem Jahr einen weiteren Vertrag mit China für eine zweite Autobahn entlang der Küste.

Im Gegensatz dazu sah Ungarn, das versucht hat, konstruktiv mit Peking zusammenzuarbeiten, dass die EU damit begonnen hat, Investitionsmöglichkeiten einzuschränken. Die EU hatte einst die Rechtmäßigkeit der Ausschreibung für den ungarischen Abschnitt einer Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Belgrad und Budapest in Frage gestellt. Unterdessen wurden der Tschechischen Republik unter dem ehemaligen Präsidenten Miloš Zeman rund 60 Milliarden tschechische Kronen (rund 2,5 Milliarden Euro) für Investitionsprojekte aus China versprochen, doch die meisten kamen nie zustande und die Medien begannen, die Projekte als hohl zu kritisieren. Es ist schwer zu sagen, was im jeweiligen Fall geschah, aber negative Wahrnehmungen Chinas spielten wahrscheinlich eine wichtige Rolle.

Im Laufe der Jahre 2021 und 2022 schrumpfte das Format auf 13+1, nachdem sich Litauen, Estland und schließlich Lettland aus der Kooperationsplattform zurückgezogen hatten. Alle drei Länder gehören zu den radikalsten antikommunistischen und stark von den USA beeinflussten Ländern, was wahrscheinlich eine wichtige Rolle dabei spielte, dass sie nicht in der Lage waren, mit ihren chinesischen Kollegen gütlich über Geschäftsabkommen zu verhandeln, während ihnen die Oberherren in Washington im Nacken saßen.

Nachdem ich vier Jahre in der tschechischen Hauptstadt gelebt habe, kann ich bestätigen, dass die Zivilgesellschaft in Tschechien stark von den USA beeinflusst ist. Der amerikanische Propagandasender Radio Free Europe hat seinen Hauptsitz in Prag, der größte Fernsehsender des Landes, Prima News, wurde von CNN aufgekauft. Zugleich ist die englische Sprache allgegenwärtig. Selbst eine der größten Lobbyorganisationen des Landes – diejenige, bei der Präsident Pavel und "Außenminister" Wu eine Rede hielten – wird zu fast 37 Prozent von US-Regierungsbehörden wie dem Außenministerium und USAID finanziert.

Das Ziel der USA ist klar: Sie wollen, dass ihre unreifen, neuen europäischen Stellvertreterrepubliken China ins Gesicht spucken, damit von ihnen nicht einmal mehr erwartet wird, dass sie der offiziellen US-Politik, nämlich der Ein-China-Politik, folgen. Im Grunde sollen diese Länder dazu dienen, den Einsatz zu erhöhen, indem sie Taiwan im Wesentlichen als unabhängig anerkennen, sodass sie von Peking eine ordentliche diplomatische Klatsche abbekommen, sich in Washington dafür beklagen, um dann von den USA "gerettet" zu werden. Dabei handelt es sich um eine äußerst typische Kette von Ereignissen, die sich scheinbar endlos wiederholt, wobei Tschechien und die baltischen Staaten die Rolle der ewigen Opfer einnehmen.

Die Sache ist, dass diese Situation nur für einen kleinen Teil der Eliten in diesen Ländern von Vorteil ist. Es hilft ihnen, ihre Machtpositionen zu behaupten, indem sie sich den Beifall der pro-amerikanischen und von den USA kontrollierten Medien sichern. Die Beziehungen zu China aufzuspalten und zu versuchen, den größten Handelspartner der Europäischen Union durch eine engere Zusammenarbeit mit der winzigen Insel Taiwan zu ersetzen, ist eine lächerliche Strategie. Es versteht sich von selbst, dass Taiwan, dessen Wirtschaft, gemessen am nominalen BIP, lediglich vier Prozent der Größe des chinesischen Festlandes umfasst, nicht annähernd das gleiche Potenzial zu bieten hat.

Aus dem Englischen.

Bradley Blankenship ist ein in Prag lebender amerikanischer Journalist, Kolumnist und politischer Kommentator. Er hat eine Kolumne bei CGTN und ist freiberuflicher Reporter für internationale Nachrichtenagenturen, darunter die Nachrichtenagentur Xinhua. Er twittert auf @BradBlank_

Mehr zum Thema - Warum das Tauwetter zwischen den USA und China nicht von Dauer sein wird