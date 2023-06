Weißrussland stellt sich hinter Wladimir Putin und die Militäroperation in der Ukraine

Minsk hat die "Wagner"-Meuterer zur Aufgabe aufgefordert und appelliert an die Vernunft. Erstmals spricht Weißrussland auch offiziell und deutlich seine Unterstützung für die militärische Sonderoperation Russlands aus.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow / RIA Nowosti Fotohosting Agentur

In einer am Samstag vom weißrussischen Außenministerium veröffentlichten Erklärung des Sicherheitsrates der Republik Belarus stellt sich Russlands Nachbarstaat und Partner im weißrussisch-russischen Unionsstaat und in anderen Integrationsprojekten sehr klar hinter Wladimir Putin. Der Versuch der bewaffneten Meuterei durch die "Wagner"-Söldner wird in der Erklärung verurteilt, und erstmals solidarisiert sich Minsk offiziell mit der russischen militärischen Sonderoperation. Wörtlich lautet die Erklärung: "Belarus ist und bleibt ein Verbündeter Russlands, der die Ziele der militärischen Sonderoperation uneingeschränkt teilt. Dies ist eine schwere, erzwungene und gerechtfertigte Mission zum Schutz des russischen Volkes im Donbass. In der Tat handelt es sich um einen Kampf um die Zukunft der slawischen Welt. Belarussen und Russen sind brüderliche Völker, unsere Staaten sind durch ein politisches Bündnis verbunden. Und wir können uns von den Ereignissen im Süden Russlands nicht fernhalten. Jede Provokation, jeder interne Konflikt in militärischen und politischen Kreisen, im Informationsbereich und in der Zivilgesellschaft ist ein Geschenk für den kollektiven Westen. Selbst wenn die interessierten Kräfte nicht am Ursprung solcher Szenarien stehen, werden sie sich die Chance nicht entgehen lassen, sie zu entwickeln und anzuführen. Dies könnte zu einer Katastrophe führen. In der russischen Geschichte hat es nie etwas Schrecklicheres gegeben als die Unruhen – von Natur aus zerstörerisch und sinnlos." Nichts kann die Verluste, die emotionale Entscheidungen und illegale Handlungen nach sich ziehen können, rechtfertigen, fährt die Erklärung fort. Die Interessen des Volkes, das Leben der einfachen Bürger und die Integrität Russlands stehen auf dem Spiel. Minsk appelliert deshalb an die Vernunft: "In dieser schwierigen Zeit werden alle, die heute an der unerträglichen Konfrontation innerhalb der militärischen Bruderschaft beteiligt sind, mit vereinten Kräften gebraucht, wo sich die Zukunft der slawischen Welt und das Schicksal von Millionen unserer beider Völker entscheidet." Mehr zum Thema – "Echte Meuterei": Kadyrow bezeichnet Wagner-Chef als Verräter

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.