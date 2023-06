Russlands Botschafter in den USA: Washington sollte für Wiederaufbau der Ukraine zahlen

Angesichts der Londoner Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine hat Russlands Botschafter in Washington Anatoli Antonow erklärt, dass die USA selbst für die Wiederherstellung des Landes aufkommen sollten, da sie für den Ukraine-Konflikt verantwortlich seien.

Die Vereinigten Staaten seien alleinig für die Ukraine-Krise sowie für die Verlängerung des Konflikts verantwortlich und sollten daher für den Wiederaufbau des Landes zahlen, so der russische Botschafter in Washington Anatoli Antonow. Pentagon: Gegenoffensive wird Kiews Truppen schwerfallen Laut der Nachrichtenagentur TASS kommentierte der russische Diplomat damit die Aussage des US-Außenministers Antony Blinken, der am Mittwoch vor Teilnehmern der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London gesagt hatte, dass Russland letztendlich für den Wiederaufbau der Ukraine aufkommen solle. Bis dahin würden die USA Kiew unterstützen, so Blinken. Antonow erklärte, der Ukraine-Konflikt sei "eine Folge jahrelanger und gezielter Bemühungen der Vereinigten Staaten, einen Spannungsherd" nahe der russischen Grenzen zu schaffen und die Ukraine zu einem "Anti-Russland-Land" zu machen. Durch die Unterstützung des Maidan-Putsches in Kiew im Jahr 2014 hätten Washington und die westlichen Länder eine Krise provoziert, die bereits neun Jahren andauere. Derzeit schürten die USA den Konflikt immer weiter, indem sie schwere Waffen an die Ukraine lieferten und alle Friedensinitiativen aufgäben, sagte der russische Diplomat. Antonow unterstrich außerdem, dass es möglich sei, für die mit US-Waffen zerstörten Häuser zu zahlen, nicht aber für Menschen, die mit diesen Waffen getötet worden seien. Diesbezüglich stellte er eine rhetorische Frage: "Wie werden die USA mit den Ukrainern abrechnen, die sie während der heutigen sogenannten Gegenoffensive zu sinnlosen Frontalangriffen treiben?" Am Mittwoch wurde in London die zweite Geberkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine eröffnet. Im Rahmen der Veranstaltung sagten die USA und andere westliche Länder der Ukraine weitere Milliarden Euro Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes zu. Mehr zum Thema – Regierung unter Druck: Britische Inflationsrate weiter bei fast neun Prozent

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.