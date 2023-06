Biden stempelt chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping als Diktator ab

US-Präsident Joe Biden hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping als Diktator bezeichnet. Die Äußerung kam, nachdem US-Außenminister Antony Blinken Peking besucht hatte, um die bilateralen Beziehungen zu erörtern. Diese befinden sich laut Peking auf einem Tiefststand.

Quelle: AFP © MANDEL NGAN, Noel CELIS

US-Präsident Joe Biden hat sich bei einer Spendenaktion in Kalifornien am Dienstag erlaubt, den chinesischen Staatschef Xi Jinping einen Diktator zu nennen. Biden zufolge sei Xi beschämt gewesen, als die USA chinesische Ballons über ihrem Luftraum entdeckt und abschießen lassen hätten, weil er nichts von der Mission gewusst hätte. Dies berichtet Reuters und zitiert das 80-jährige US-Staatsoberhaupt: "Es ist eine große Schande für Diktatoren. Wenn sie nicht wissen, was passiert ist. Es hätte nicht passieren dürfen, wo es passiert ist. Es ist vom Kurs abgekommen." Biden zeigte sich zuversichtlich, dass Peking die Beziehungen zu Washington verbessern wolle, aber er glaube, dass es Zeit brauchen werde, bis sich die beiden Länder einander annähern könnten. Biden fügte diesbezüglich hinzu, dass sich Peking jetzt angeblich in einer Situation befinde, in der es wieder die Beziehungen wiederherstellen möchte. Weiter versicherte er den Zuhörern, dass China eine schwierige wirtschaftliche Lage erlebe: "Machen Sie sich Sorgen über China, aber machen Sie sich keine Sorgen über China. Ich meine es ernst. China hat echte wirtschaftliche Schwierigkeiten." Xi Jinping, der sich mit US-Außenminister Antony Blinken getroffen hatte, reagierte nicht öffentlich auf Bidens verbale Attacken. Blinken beendete seine Reise nach China, wo er mit Außenminister Qin Gang, dem Direktor der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten Wang Yi und anschließend mit Xi Jinping zusammentraf. Es war der ranghöchste Besuch eines US-Beamten in China seit fünf Jahren. Beide Seiten merkten an, dass die Gespräche offen und inhaltsreich waren. Peking erklärte, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten befänden sich auf dem tiefsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Blinken bot an, das Kapitel mit den Ballons zu beenden. Er bezeichnete seinen Besuch in Peking als einen wichtigen Anfang zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen den USA und China. Mehr zum Thema - Chinas Außenminister: Beziehungen zu den USA sind auf einem Tiefpunkt

