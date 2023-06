Armenischer Premierminister Paschinjan nennt Wendepunkt im Karabach-Krieg

Der Verlust der Kontrolle über Schuschi durch Jerewan im Herbst 2020 sei ein Wendepunkt im Karabach-Konflikt gewesen, so Paschinjan. Er sagte, dass dies ein wichtiger Grund sei, weshalb er ein trilaterales Waffenstillstandsabkommen mit Baku und Moskau unterzeichnet habe.

Quelle: Sputnik © Grigori Syssojew

Der Wendepunkt des Krieges im nicht anerkannten Bergkarabach im Jahr 2020 war die Übergabe der Kontrolle über die Stadt Schuschi (Aserbaidschan nennt sie Schuscha) an Baku, so der armenische Premierminister Nikol Paschinjan. Daraufhin unterzeichnete Paschinjan am 9. November 2020 ein trilaterales Waffenstillstandsabkommen mit Aserbaidschan und Russland. Die Stadt habe nicht nur eine symbolische, sondern auch eine strategische Bedeutung, so der Premierminister. Er sagte: "Nach dem Verlust von Schuschi stand Stepanakert unter Beschuss, der Druck auf Martuni hätte sich zwangsläufig erhöht und vor allem wären rund 25.000 Soldaten Gefahr gelaufen, umzingelt zu werden." Die Entfernung von Schuschi nach Stepanakert beträgt etwa zehn Kilometer, nach Martuni (einer Stadt im armenischen Gebiet Gegharkunik) etwa siebzig Kilometer. Welche Interessen verfolgen die USA in Bergkarabach? Paschinjan zufolge war dies nicht der erste Versuch, die Feindseligkeiten zu beenden. Der erste geschah zwei Tage zuvor, als er den russischen Präsidenten Wladimir Putin angerufen hatte, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren, und dieser ihm seine Vermittlung anbot. Der aserbaidschanische Staatschef Ilcham Alijew habe das Angebot jedoch abgelehnt, so Paschinjan. Putin hatte seinerseits erklärt, dass der Konflikt schon einen Monat früher hätte beendet werden können, doch der Vorschlag für einen Waffenstillstand wurde von Jerewan abgelehnt. Die Stadt Schuschi (Schuscha) gehört seit 1992 zu Bergkarabach. Im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens wurde die Stadt am 9. November 2020 unter aserbaidschanische Kontrolle gestellt. Im Jahr 2021 ernannte Alijew die Stadt zur Kulturhauptstadt des Landes. Vor dem Ausbruch des zweiten Karabach-Krieges im Jahr 2020 hatte Paschinjan mehrmals erklärt, dass "Arzach [der historische Name von Bergkarabach] Armenien ist". Im April 2023 erklärte der Premierminister die Anerkennung Aserbaidschans innerhalb der Grenzen der Aserbaidschanischen SSR. Zu dieser Republik gehörte dann auch Bergkarabach. Die armenische Opposition warf Paschinjan daraufhin vor, dieses Gebiet aufgegeben zu haben. Im Mai 2023 behauptete er, dass er bereit sei, Bergkarabach als Teil Aserbaidschans anzuerkennen, sofern die Sicherheit der armenischen Bevölkerung gewährleistet sei. Mehr zum Thema – Jerewan und Baku einigen sich auf gegenseitige Anerkennung der territorialen Integrität

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.