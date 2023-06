China begrüßt Erweiterung der BRICS-Gruppe

China begrüßt den baldigen Beitritt "gleichgesinnter Partner" in die BRICS-Gruppe. Peking betrachte die BRICS-Koalition als einen wichtigen Platz für die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs- und Schwellenländern, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning.

China unterstützt die Aufnahme weiterer Verbündeter in die BRICS-Gruppe, die derzeit aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika besteht. Dies verkündete die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag. Die chinesische Diplomatin kommentierte einen möglichen Beitritt Bangladeschs zu der Koalition wie folgt: "China hat die Erweiterung der BRICS-Staaten stets unterstützt." Der chinesischen Diplomatin zufolge betrachte China die BRICS-Koalition als einen wichtigen Platz für die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs- und Schwellenländern. Peking "begrüßt den baldigen Beitritt gleichgesinnter Partner", sagte Mao Ning. Russischer Diplomat: Ägypten beantragt BRICS-Beitritt Die englischsprachige bangladeschische Tageszeitung Dhaka Tribune hatte am Montag berichtet, dass Bangladesch einen formellen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe gestellt habe. Der Antrag wurde von Dhaka nach einem Treffen zwischen der bangladeschischen Premierministerin Hasina Wajed und dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in Genf eingereicht. Der Zeitung zufolge habe der südafrikanische Präsident bei Gesprächen mit Premierministerin Hasina dem Vorschlag "positiv" gegenübergestanden. Außerdem hatte der russische Botschafter in Kairo, Georgi Borissenko, vor einer Woche mitgeteilt, dass Ägypten einen Antrag auf Beitritt zur BRICS-Gruppe gestellt habe. Dem russischen Diplomaten zufolge sei Ägypten sehr daran interessiert, den Handel sowie andere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere mit Russland zu entwickeln. MehrzumThema – Russischer Vizeaußenminister: Rund 20 Länder wollen sich der BRICS-Gruppe anschließen

