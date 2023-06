Russlands Botschafter in Kenia: Westen raubt Afrika aus

In einem RT-Interview erklärte der russische Botschafter in Kenia, Dmitri Maximytschew, dass der Westen die Situation in Entwicklungsländern absichtlich nicht ändern wolle. Insbesondere würden afrikanische Länder beraubt, hieß es.

Quelle: Sputnik © Witali Beloussow

Dmitri Maximytschew, der Botschafter der Russischen Föderation in Kenia, hat gegenüber RT zum Ausdruck gebracht, dass der Westen die Entwicklungsländer beraube und dass vor allem Afrika darunter leide. Der Westen halte die bestehenden Preisunterschiede absichtlich aufrecht, um sicherzustellen, dass sich die Situation nicht ändere, argumentierte der Diplomat. Sambische Politikerin: Afrika wird Ausbeutung durch den Westen nicht zulassen Laut Maximytschew seien die in Afrika produzierten Rohstoffe "viel billiger als das Endprodukt, das oft im Westen aus den aus den Entwicklungsländern importierten Rohstoffen hergestellt wird". Der Westen gebe Afrika nicht die Möglichkeit, genügend Kapital für die Industrialisierung und das Wirtschaftswachstum zu akkumulieren, hieß es weiter. Als Beispiel für den westlichen "Raub" nannte der russische Botschafter die Preise für Technologie, da die Entwicklungsländer für dieselben Waren doppelt so viel zahlen würden wie der Westen. Der seit 1983 im diplomatischen Dienst tätige Maximytschew betonte dabei, dass der Westen die Afrikaner nicht als "gleichberechtigt" betrachte. Im Vergleich zu ihnen sei auch Russland ein wirklich gleichberechtigter Partner, fügte der Botschafter hinzu. Der Westen könne dies nicht bieten, weil er seinen "räuberischen Charakter" nicht ändern könne und daher "neokolonial" handele, fasste Maximytschew zusammen. Vor kurzem wies auch die Vorsitzende der Sambischen Sozialistischen Partei, Akende M'membe Chundama, auf dieses Problem hin. In einem Gespräch mit RT erklärte Chundama, der Westen wolle immer noch "kein geeintes Afrika". Afrika müsse sich aber nicht den "schlechten Angeboten" westlicher Staaten beugen, weil der Kontinent jetzt geopolitisch mehr Möglichkeiten habe und mit gleichem Respekt behandelt werden wolle, hieß es. Sie unterstrich, dass Afrika nun "als gleichberechtigter Partner am Tisch behandelt werden will, und Russland und China bieten Afrika dies an". Mehr zum Thema - Die Einsamkeit der Plünderer: Kolonialismus ist für immer Makel des Westens

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.