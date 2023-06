Chinas Außenminister: Beziehungen zu den USA sind auf einem Tiefpunkt

Der chinesische Außenminister Qin Gang sagte nach den Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien am tiefsten Punkt seit mehr als 40 Jahren. Das US-Außenministerium bezeichnete die Gespräche aber dennoch als "offen".

Quelle: Gettyimages.ru © Russian Foreign Ministry Press/Handout/Anadolu Agency

Die Beziehungen zwischen den USA und China befinden sich derzeit im schlechtesten Zustand seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1979. Dies erklärte der chinesische Außenminister Qin Gang nach Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken in Peking. Er sagte: "Derzeit befinden sich die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten am tiefsten Punkt seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen unseren Ländern. Dies ist nicht im Interesse der Menschen in China und den Vereinigten Staaten." Als wichtigstes Problem in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern nannte er die Taiwan-Frage. Qin Gang betonte, dass Peking Washington dazu aufgefordert habe, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten, wonach Taiwan kein unabhängiger Staat, sondern ein Teil der Volksrepublik China sei. US-Außenminister Blinken zu Besuch in China Das US-Außenministerium bezeichnete die Gespräche zwischen Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen als "offen, sachlich und konstruktiv". Der US-Außenminister sagte bei dem Treffen, dass beide Seiten die diplomatischen Kommunikationskanäle in allen Fragen offen halten sollten, "um das Risiko von Fehleinschätzungen zu verringern". Die Politiker erörterten "besorgniserregende Themen" und die Zusammenarbeit in Bereichen, in denen sich die Interessen der beiden Länder überschneiden. Sie wiesen auch auf die Bedeutung der Förderung des Austauschs zwischen den Menschen in den USA und China hin. In der Erklärung der US-Behörde heißt es: "Der Außenminister hat das Staatsratsmitglied und den Außenminister Qin nach Washington eingeladen, um die Gespräche fortzusetzen. Sie haben vereinbart, einen Gegenbesuch zu einem für beide Seiten akzeptablen Zeitpunkt zu vereinbaren." Das US-Außenministerium wies darauf hin, dass Blinken weitere Treffen mit chinesischen Beamten für den zweiten Tag des Besuchs, den 19. Juni, geplant habe. Reuters berichtete, dass der Außenminister möglicherweise Gespräche mit Wang Yi, dem Leiter des Büros der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, und möglicherweise mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping führen wird. Mehr zum Thema - Wie werden die USA nach dem Scheitern der Kiewer Gegenoffensive reagieren?

