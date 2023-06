Australien verbietet Russland den Bau eines neuen Botschaftsgebäudes in Parlamentsnähe

Der russische Staat hat seit 2008 ein Grundstück direkt vor dem australischen Parlamentsgebäude in Canberra gepachtet, auf dem ein neues Botschaftsgebäude errichtet werden sollte. Nun wurde in Australien extra ein Gesetz verabschiedet, um den Bau dieser Botschaft zu untersagen.

Quelle: AP © Rod McGuirk

Im australischen Parlament wurde am Donnerstag im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet, mit dem der Pachtvertrag für ein Grundstück, auf dem Russland seine neue Botschaft errichten wollte, aus "Sicherheitsgründen" gekündigt wurde. Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe des Parlamentsgebäudes. Die Mehrheit der Abgeordneten folgte der Argumentation, dass eine derartige Nähe zum Parlament das Risiko von Spionage mit sich bringe. "Diese Maßnahme ist absolut notwendig, um die nationalen Sicherheitsinteressen Australiens zu schützen – etwas, wovor dieses Parlament und unsere Regierung niemals zurückschrecken werden", sagte die Ministerin für Heimat und Cybersicherheit Clare O'Neil. Nach ihren Angaben werde an diesem Standort auch keine andere Botschaft zugelassen. "Das Hauptproblem mit der vorgeschlagenen zweiten russischen Botschaft in Canberra ist ihr Standort. Der Standort befindet sich direkt neben dem Parlamentsgebäude", betonte sie. Der australische Premierminister Anthony Albanese erklärte: "Die Regierung hat sehr klare Sicherheitsempfehlungen erhalten, was das Risiko einer neuen russischen Präsenz in der Nähe des Parlaments angeht." Zur plötzlichen Eile behauptete er: "Wir handeln schnell, um sicherzustellen, dass der angemietete Standort nicht zu einer offiziellen diplomatischen Präsenz wird". Today the government will pass legislation to terminate the Russian Federation’s lease for a proposed diplomatic presence near Parliament House. pic.twitter.com/oAREg7lWen — Anthony Albanese (@AlboMP) June 15, 2023 Russland ist jedoch bereits seit 2008 Pächter für das Grundstück in der Nähe des Parlamentsgebäudes in Canberra, auf dem das neue Botschaftsgebäude errichtet werden sollte. Im vergangenen Sommer hatten die Behörden der Hauptstadt noch kritisiert, dass sich Russland im Rahmen des Pachtvertrags verpflichtet hätte, die Bauarbeiten innerhalb von drei Jahren abzuschließen, bisher aber nur ein kleines Gebäude am Rande der geplanten Anlage errichtet worden sei. Nach Angaben der Associated Press hat Russland allerdings bereits 5,5 Millionen US-Dollar (rund fünf Millionen Euro) für das Gelände ausgegeben. Die russische Vertretung ist derzeit in der ehemaligen sowjetischen Botschaft in Griffith, einem Vorort von Canberra, untergebracht. Die russische Botschaft würde in Griffith bleiben und ebenso die australische Botschaft in Moskau, sagte Albanese. Mehr zum Thema - Kiew kündigt Pachtvertrag mit russischer Botschaft

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.