Medien: Ukrainische Armee verliert 15 Prozent der gelieferten US-Bradley-Schützenpanzer

Die US-Nachrichtenagentur CNN berichtet, dass die Ukraine in den letzten Tagen bereits 16 der von den USA gelieferten US-Bradley-Schützenpanzer verloren hätte, wie aus öffentlichen Quellen hervorgehe. Dies wären etwa 15 Prozent der Gesamtzahl.

Quelle: Legion-media.ru

Die ukrainischen Streitkräfte sollen 15 Prozent aller von den USA gelieferten Bradley-Schützenpanzer verloren haben, berichtete CNN am 12. Juni unter Berufung auf Daten des niederländischen Portals Oryx. Im Beitrag heißt es wörtlich: "16 amerikanische Bradley-Schützenpanzer, die in den letzten Tagen zerstört, beschädigt und zurückgelassen wurden, machen fast 15 Prozent der 109 Fahrzeuge aus, die Washington an Kiew übergeben hat." Analysten zufolge waren solche Verluste angesichts des Ausmaßes der militärischen Operationen und der Länge der Front zu erwarten. Nach Angaben von Oryx haben die ukrainischen Streitkräfte seit Februar 2022 insgesamt mindestens 3.600 Kampffahrzeuge verloren. Analyse Westliche Milliarden und Hoffnungen auf Sieg über Russland verglühen auf den Feldern in Saporoschje Zuvor hatte die Voice-of-America-Korrespondentin Carla Babb unter Verweis auf einen Pentagon-Beamten erklärt, die USA könnten bald ein neues Militärhilfepaket für die Ukraine ankündigen, das auch weitere gepanzerte Fahrzeuge der Typen Stryker und Bradley sowie Munition umfassen würde. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, hätten die ukrainischen Streitkräfte seit dem 4. Juni erfolglose Offensivversuche unternommen und dabei Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte am 6. Juni, dass die russischen Truppen alle Versuche der "lang versprochenen Offensive" der ukrainischen Armee innerhalb von drei Tagen zurückgeschlagen hätten, wobei sich die Verluste auf ukrainischer Seite auf 3.715 Kämpfer belaufen hätten. Nach Angaben von Bloomberg räumt auch der Westen erhebliche Verluste der ukrainischen Streitkräfte ein. Politico schrieb unter Berufung auf Vertreter der US-Regierung, dass die weitere Unterstützung für Kiew vom Erfolg der Gegenoffensive abhänge. Scholz verteidigt Waffenlieferungen bei Kirchentag: Zwischenrufer fordern Verhandlungen Überdies zerstörten die russischen Streitkräfte nach Schätzungen von TASS während der mehrtägigen Kämpfe im Süden bei Donezk und Saporoschje Leopard-Panzer im Wert von mehr als 6 Millionen US-Dollar. Am 6. Juni meldete das russische Militär die Vernichtung von acht Leopard-Panzern im Bereich Süd-Donezk. Am 8. Juni teilte der Kommandeur der russischen Streitkräfte im Frontabschnutt Saporoschje mit, dass die ukrainische Armee bei einer versuchten Nachtoffensive drei weitere derartige, in Deutschland hergestellte Panzer verloren habe. Die genauen Modifikationen der dabei zerstörten Fahrzeuge wurden jedoch nicht genannt. Öffentlichen Quellen zufolge wird ein Leopard 1A5-Panzer für durchschnittlich 559.000 US-Dollar an Drittländer geliefert, so dass sich der Gesamtwert der in den letzten Tagen vernichteten Fahrzeuge für die ukrainischen Streitkräfte auf 6,1 Millionen US-Dollar belaufen könnte. Mehr zum Thema - Deutsche Panzer gehen in Flammen auf

