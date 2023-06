Honduras strebt Beitritt zur BRICS-Bank an

Honduras hat formell den Beitritt zur Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Gruppe beantragt, wie das Büro von Präsidentin Xiomara Castro am Samstag mitteilte. Castro traf sich mit der Präsidentin der Bank, Dilma Rousseff, bei einem offiziellen Besuch in China.

Quelle: Legion-media.ru © Wirestock

Honduras hat formell den Beitritt zur Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Gruppe der großen Schwellenländer beantragt. Dies teilte das Büro von Präsidentin Xiomara Castro am Samstag mit. Castro traf sich mit der Präsidentin der Bank, der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, während ihres sechstägigen offiziellen Besuchs in China. Analyse Der Westen wird kleiner und die BRICS werden immer größer Die NDB mit Sitz in Shanghai wurde 2014 von den BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gegründet. Auf die fünf Volkswirtschaften des Blocks entfallen mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und fast ein Viertel des globalen BIP. Die Bank wurde mit dem Ziel gegründet, Infrastrukturprojekte und die nachhaltige Entwicklung in den Mitgliedsstaaten und anderen Schwellenländern zu finanzieren. Außerdem soll sie den Mitgliedsstaaten helfen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar und vom Euro zu verringern. Der multinationale Kreditgeber baut seine globale Reichweite weiter aus und ist bereits in Bangladesch, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Uruguay und Ägypten vertreten. Mehr zum Thema - BRICS-Treffen in Südafrika: Weitere Länder bekunden ihr Interesse an möglichem Beitritt

