Russland: Drohne stürzt in Woronesch ab – drei Verletzte

In der russischen Stadt Woronesch ist am Freitagmorgen eine Drohne abgestürzt und gegen ein Wohnhaus gekracht. Dies teilte der Gouverneur Alexander Gussew mit. Der Vorfall ereignete sich im Stadtzentrum, nach ersten Angaben wurden dabei drei Menschen verletzt.

© Telegram / @rian_ru

Laut Mitteilung des Gouverneurs Alexander Gussew ist in Woronesch am Freitagmorgen eine Drohne gegen eine Wohnhauswand geflogen. Dabei wurden drei Personen verletzt, die derzeit medizinisch behandelt werden. "Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Details kommen später. Ich behalte die persönliche Kontrolle über die Lage", schrieb Gussew auf seinem Telegram-Kanal. Auf ersten Fotos in den sozialen Netzwerken soll zu sehen sein, wo die Drohne ein Hochhaus traf und dabei Balkone und Fenster beschädigte. Lokale Telegram-Kanäle berichten außerdem, dass Einwohner der Stadt einen lauten Knall hörten. Die örtlichen Behörden sichern Betroffenen Unterstützung zu, wenn "Einzelheiten nach einer genaueren Untersuchung der Folgen des Vorfalls klar sein werden". In einigen Telegram-Kanälen wird vermutet, dass die Drohne eine Flugzeugfabrik in Woronesch hätte angreifen sollen. Aufgrund von Funkstörungen könnte sie aber die Orientierung verloren haben und sei deshalb in ein Haus gekracht. Eine offizielle Bestätigung für solche Vermutungen gibt es nicht. Das Gebiet Woronesch grenzt an die Volksrepublik Lugansk. Mehr zum Thema - Wahnsinn: Drohne dokumentiert Katastrophe in Cherson

