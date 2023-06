Türkei sperrt OnlyFans

Die Türkei soll den Zugang zur Erotikplattform OnlyFans als Reaktion auf eine Petition von Konservativen gesperrt haben. Ankara hat noch keine offizielle Erklärung dazu abgegeben, türkische Medien haben jedoch bestätigt, dass die Seite gesperrt wurde.

Quelle: Legion-media.ru © Omar Marques / SOPA Images/Sipa USA

Die Türkei hat am Mittwoch den Zugang zur Erotikplattform OnlyFans als Reaktion auf eine Petition von Konservativen auf der zivilen Plattform CIMER gesperrt. Ankara hat keine offizielle Erklärung zum Verbot des Zugangs zu der Plattform abgegeben, deren Nutzer Geld verdienen, indem sie erotische Fotos und Videos für Nutzer hochladen, die für verschiedene Stufen des Zugangs zu den von ihnen ausgewählten Inhaltserstellern bezahlen. Von Porno zur Sportart? In Schweden findet erste "Sex-Meisterschaft" statt Türkische Medienberichte bestätigten, dass die Website gesperrt wurde. Bei Zugriffsversuchen erhielten die Nutzer eine Meldung, dass ihr Datenverkehr nicht sicher sei. Mindestens eine OnlyFans-Erstellerin forderte ihre Kunden auf Twitter auf, sie mit einem VPN aufzusuchen, einer Technologie, die häufig zur Umgehung länderspezifischer Sperren verwendet wird. OnlyFans "ermutigt die Gesellschaft, mit unmoralischen Methoden leichtes Geld zu verdienen", warnte ein Unterzeichner der Petition die Regierung in einem Kommentar, der von der türkischen Nachrichtenagentur Cumhuriyet wiedergegeben wurde. "Wenn keine drastischen Maßnahmen gegen solche Plattformen ergriffen werden, werden die öffentliche Moral und die türkische Familienstruktur untergraben und schließlich degenerieren", schrieb die Person und plädierte für ein Verbot nicht nur von OnlyFans, sondern von "allen solchen Plattformen". Ein anderer Unterzeichner unterstützte diese Bedenken und merkte an, dass die Nutzer von OnlyFans auf Twitter mit ihrem Einkommen prahlen und somit junge Leute mit dieser "Berufswahl" beeindrucken würden. Die Situation sei so aus dem Ruder gelaufen, schrieb die Person, dass "einige der Konzeptkonten auf dieser widerlichen Plattform begonnen haben, mit ihren Eltern pornografische Inhalte zu produzieren, um mehr Geld zu verdienen." OnlyFans hat 190 Millionen Nutzer, und jeden Tag kommt eine weitere halbe Million hinzu. Laut Earthweb sind die meisten von ihnen OnlyFans-Benutzer, die die Inhalte anderer Leute herunterladen, ohne ihre eigenen hochzuladen. Dabei gibt es 2,1 Millionen Inhaltsersteller auf der Website. Während beliebte Nutzer Hunderttausende Dollar pro Monat verdienen können, verdient der durchschnittliche Ersteller lediglich 151 Dollar pro Monat, und die Website nimmt 20 Prozent der Einnahmen aller Ersteller ein. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen kurzzeitig versucht, Nutzern das Herunterladen und Teilen expliziter pornografischer Inhalte zu verbieten. Ein großer Aufschrei der Nutzer überzeugte das Unternehmen jedoch, seine Entscheidung innerhalb weniger Tage zu ändern. Die in Großbritannien ansässige Website stellte ihren Betrieb in Russland im April letzten Jahres ein, da es angesichts der zunehmend verbreiteten westlichen Sanktionen schwierig war, die Zahlungsbeschränkungen zu umgehen. Mehr zum Thema – Moralische Werte: Warum deutsche Linke gegen "Rammstein" hetzen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.