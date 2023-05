Erdoğan oder Kılıçdaroğlu? Stichwahl in der Türkei

Heute findet in der Türkei die Stichwahl über die Besetzung des Präsidentenamtes statt. Zur Wahl aufgefordert sind 64 Millionen Bürger. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Erdoğan und sein Herausforderer Kılıçdaroğlu.

Quelle: www.globallookpress.com © Onur Dogman

In einer Stichwahl stimmen heute die Bürger der Türkei über den künftigen Präsidenten ab. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Zur Wahl aufgerufen sind 64 Millionen Bürger. In einer ersten Wahlrunde am 14. Mai lag Amtsinhaber Erdoğan vor Kılıçdaroğlu, verfehlte jedoch mit 49,5 Prozent die absolute Mehrheit knapp. Kılıçdaroğlu kam auf 44,9 Prozent. Umfragen weisen Erdoğan als Sieger der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen aus Der drittplatzierte Sinan Oğan kam auf einen Stimmanteil von 5,2 Prozent. Oğan hat seine Anhänger inzwischen zur Wahl von Erdoğan aufgerufen. Erdoğan hat das Präsidentenamt seit 2014 inne. Für die in der Bundesrepublik lebenden türkischen Staatsangehörigen sind die Wahllokale bereits geschlossen. Sie konnten bis zum 24. Mai ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale schließen um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Erste Ergebnisse werden am Abend erwartet. Mehr zum Thema – Umfragen weisen Erdoğan als Sieger der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen aus

