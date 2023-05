USA genehmigen Lieferung von Kampfjets an die Ukraine

In die Frage der Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine scheint Bewegung gekommen zu sein, wie mehrere US-Medien berichten. Die USA werden offenbar eine "internationale Koalition" bilden, die die von Kiew begehrten Fluggeräte in das kriegführende Land liefern wird.

Die US-Regierung wird verbündete Länder nicht daran hindern, F-16-Kampfjets in die Ukraine zu liefern, berichteten am Freitag mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf US-Beamte. Quellen, die von der Washington Post, CNN, NBC und anderen Medien zitiert wurden, erklärten, das Weiße Haus sei bereit, F-16-Lieferungen zuzulassen, nachdem die Ukraine monatelang um das Flugzeug gebeten hatte, das von mehr als zwei Dutzend Nationen genutzt wird. Macron nach Treffen mit Selenskij: "Unsere Tür zur Ausbildung von Piloten steht offen" Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses erklärte NBC, Washington habe seine Partner bereits über die Entscheidung informiert. Am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima kündigte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses Jake Sullivan am Samstag vor Reportern an: "In den kommenden Monaten werden wir mit unseren Verbündeten zusammenarbeiten, um festzulegen, wann die Flugzeuge geliefert werden, wer sie liefern wird und wie viele." Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte zuvor angekündigt, dass London die Bildung einer "internationalen Koalition" zur Lieferung der F-16 und anderer Flugzeuge an Kiew unterstützen würde. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij traf sich diese Woche mit Sunak und warb für westliche Kampfflugzeuge, die er für die viel gepriesene Gegenoffensive Kiews benötigt. Das US-Militär bildet derzeit ukrainische Piloten für den Einsatz von F-16-Kampfflugzeugen aus; Washington hat es jedoch bisher abgelehnt, Kiew seine eigenen Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen. Moskau hat vor Waffenlieferungen an Kiew gewarnt und argumentiert, dass dies die Kämpfe nur verlängern und die militärischen Ziele des Landes kaum beeinträchtigen würde. Der Kreml hat außerdem erklärt, dass die militärische Unterstützung der Ukraine, die auch die Ausbildung von Truppen und die Weitergabe von Informationen umfasst, die westlichen Länder de facto zu direkten Konfliktparteien macht. Mehr zum Thema - Selenskij fordert Kampfflugzeuge: "Unser Maßstab liegt bei 100 Prozent"

