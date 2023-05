Ukrainischer Botschafter in London: Kiew könnte hohen Preis für Gegenoffensive zahlen

Der ukrainische Botschafter in Großbritannien, Wadim Pristaiko, warnt vor einem "schrecklichen Preis" für die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Nach seiner Ansicht hat der Westen die Erwartungen an die Gegenoffensive Kiews überzogen.

Quelle: Gettyimages.ru © Vincenzo Circosta/Anadolu Agency

Die Ukraine könnte einen schrecklichen Preis für die bevorstehende Gegenoffensive zahlen, sagte der Botschafter des Landes in Großbritannien, Wadim Pristaiko, auf ITV. Er behauptete: "Ich weiß, dass es ein sehr schrecklicher Sommer werden könnte, und der Preis [den die Ukraine zahlen wird] könnte schrecklich sein." Der Westen habe die Erwartungen an eine ukrainische Gegenoffensive zu hoch geschraubt und setze damit das ukrainische Militär unter Druck, fügte der ukrainische Botschafter hinzu. Die ukrainischen Behörden sprechen schon seit Monaten über die Vorbereitung einer Gegenoffensive. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij sagte am 15. Mai, Kiew brauche "etwas mehr Zeit, um zu beginnen, nicht zu viel". Auf die Frage nach der Bereitschaft, die Feindseligkeiten zu intensivieren, antwortete er: "Ein paar Besuche mehr und das war's." Das ukrainische Präsidialamt hat wiederholt betont, dass es der Ukraine an Waffen, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge und Granaten, für eine Offensive fehle. In den letzten Tagen war der ukrainische Präsident zu Besuch in Italien, Deutschland und Frankreich. Jewgeni Prigoschin, Gründer der Wagner-Gruppe, berichtete Anfang Mai, dass eine ukrainische Gegenoffensive bereits begonnen hätte. Am 12. Mai teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die ukrainischen Streitkräfte einen Offensivversuch in Richtung Soledar entlang der gesamten, mehr als 95 Kilometer langen Kontaktlinie unternommen hätten. Moskau verfolge die Informationen über die mögliche Gegenoffensive aufmerksam, und das russische Verteidigungsministerium berücksichtige diese Informationen bei der Planung der Sonderoperation, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Mehr zum Thema - Ex-US-General: Westlicher Druck könnte ukrainische Gegenoffensive "vermasseln"

