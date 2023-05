Russland: Einige zentralasiatische Länder könnten sich unter Druck den Sanktionen anschließen

Einige der zentralasiatischen Länder werden möglicherweise die Risiken von Sekundärsanktionen der USA und der EU nicht auf sich nehmen wollen und sich unter Druck den westlichen Sanktionen doch noch anschließen. Das meinte ein Vertreter des russischen Außenministeriums.

Quelle: Sputnik © РИА Новости / Виталий Белоусов

Die EU und die USA diskutieren derzeit über Sanktionsmaßnahmen gegen zentralasiatische Länder – ehemalige Sowjetrepubliken, die angeblich dazu beitragen, die gegen Russland verhängten Sanktionen zu umgehen. Folge der Sanktionen: Die Vorherrschaft des US-Dollars als Leitwährung wackelt Wie Michail Galusin, der Sprecher des russischen Außenministeriums, betonte, machen einige zentralasiatische Länder deutlich, dass sie nicht bereitseien, Risiken einzugehen und sich möglicherweise den westlichen Sanktionen gegen Russland doch noch anschließen werden. Wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet, erklärte der Vertreter des russischen Außenministeriums auf der dritten zentralasiatischen Konferenz des internationalen Waldai-Diskussionsclubs: "Trotz der Übereinstimmung der Positionen über die Unannehmbarkeit und Unzulässigkeit einseitiger wirtschaftlicher Beschränkungen wollen einige zentralasiatische Länder dennoch nicht die entsprechenden Risiken eingehen und machen deutlich, dass sie bereit sind, sich den westlichen restriktiven Maßnahmen anzuschließen." Galusin sagte auch, dass Russland niemandem seinen außen- und innenpolitischen Kurs diktiere, "wenn er nicht im Widerspruch zu den gegenseitigen Verpflichtungen steht", so die Agentur. Er fügte hinzu: "Wir sind sicher, dass sich die zentralasiatischen Regierungen darüber im Klaren sind, dass die künstliche Zerstörung der Beziehungen zu Russland mehr Schaden anrichten kann als die Kosten der berüchtigten Sekundärsanktionen." Mehr zum Thema – Russlands "Parallelimport" von Hightech läuft trotz Sanktionen auf Hochtouren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.