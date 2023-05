FAQ zur Türkei-Wahl 2023

Am Sonntag wird sich entscheiden, ob die Ära Erdoğan zu Ende geht. Am 14. Mai stehen die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei an. Sie könnten große geopolitische Auswirkungen haben.

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Sonntag werden voraussichtlich rund 64 Millionen türkische Bürger ihre Stimme abgeben. Das Kräftemessen zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu wird darüber entscheiden, ob sich die Türkei wieder dem Westen zuwendet oder nicht. Zudem werden Dutzende von Parteien um die Kontrolle der 600 Sitze in der Nationalversammlung kämpfen. Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan ist seit 2014 Präsident und war zuvor elf Jahre lang Ministerpräsident. Er ist ein sozialer Konservativer, der die Türkei von der EU-Integration weggeführt hat, während er im eigenen Land eine gemäßigte islamistische Politik fördert. Nachdem Erdoğan im Jahr 2016 einen Putschversuch einer Fraktion des türkischen Militärs vereitelt hatte, stärkte er im darauffolgenden Jahr mit einem Paket von Verfassungsreformen die Macht des Präsidenten drastisch. Der 69-Jährige ist Gründer und Vorsitzender der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), die derzeit die größte Fraktion im Parlament bildet. Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu, Erdoğans größer Herausforderer, ist ein 74-jähriger ehemaliger Beamter, der die Republikanische Volkspartei (CHP) anführt. Er hat versprochen, die Befugnisse des Präsidenten zu beschneiden und die Türkei zu einem parlamentarischen System mit einem Premierminister an der Spitze zu führen. Gleichzeitig will er die von der EU geforderten Justiz- und Menschenrechtsreformen umsetzen. Seine Partei CHP ist derzeit die zweitstärkste im Parlament. Außenseiter-Kandidaten Zwei weitere Kandidaten bewerben sich um das Präsidentenamt. Sinan Oğan ist ein Akademiker und ein rechter Nationalist, der versprochen hat, syrische Flüchtlinge abzuschieben. Obwohl er früher Mitglied der mit Erdoğan verbündeten Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) war, kandidiert Ogan als Unabhängiger. Einer der vier Präsidentschaftskandidaten der Türkei zieht seine Kandidatur zurück Muharrem İnce zog sich am Donnerstag aus dem Rennen zurück, nachdem im Internet ein angebliches Sexvideo veröffentlicht worden war, das er als Fälschung bezeichnete. İnce führt die Heimatpartei an, eine Fraktion, die sich im Jahr 2021 von Kılıçdaroğlus CHP abspaltete. Sein Rückzug wird weithin als Vorteil für Kılıçdaroğlu gewertet, der wahrscheinlich die meisten seiner Wähler für sich beanspruchen wird. Die Bündnisse Erdoğan, Kılıçdaroğlu und Oğan werden von Bündnissen mehrerer Parteien unterstützt, die auch um die Sitze im Parlament kämpfen. Erdoğans AKP ist die größte Partei im Wahlbündnis Volksallianz, zu dem auch die rechtsgerichtete Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) sowie die Partei der Großen Einheit (BBP) und die Neue Wohlfahrtspartei (YRP) gehören. Kılıçdaroğlus CHP ist das größte Mitglied des Bündnisses der Nation, eines Wahlbündnisses, dem hauptsächlich Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Parteien angehören, die alle im Großen und Ganzen pro-europäisch und säkular eingestellt sind. Oğan wird von der ATA-Allianz unterstützt, einem Zusammenschluss von vier überwiegend nationalistischen Parteien. Wie die Wahl abläuft Die Wahl findet am Sonntag statt. Im Ausland lebende Türken können bereits ab dem 27. April ihre Stimme abgeben. Sollte kein Präsidentschaftskandidat 50 Prozent der Stimmen erhalten, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl zwischen den beiden Spitzenkandidaten. Die Ergebnisse stehen in der Regel in den frühen Morgenstunden des darauffolgenden Tages fest. Die Sitze im Parlament werden nach dem Verhältniswahlrecht vergeben, das heißt, die Wähler wählen aus Parteilisten und nicht direkt die Kandidaten. Um ins Parlament einzuziehen, müssen die Parteien allein oder als Teil eines Bündnisses mindestens sieben Prozent der Stimmen erhalten. Die geopolitische Bedeutung Sollte Erdoğan als Sieger hervorgehen, wird die Türkei wahrscheinlich auf ihrem derzeitigen Weg einer relativen geopolitischen Unabhängigkeit bleiben. Obwohl die Türkei NATO-Mitglied ist, hat Erdoğan die Handels- und diplomatischen Beziehungen zu Russland vertieft und sich geweigert, Moskau für seine Militäroperation in der Ukraine zu sanktionieren. Unter Erdoğan sind die EU-Beitrittsgespräche seit 2016 ins Stocken geraten, da er die Warnungen aus Brüssel ignorierte, dass seine Verfassungsreformen im Jahr 2017 einen EU-Beitritt gefährden würden. Türkischer Innenminister wirft den USA Einmischung in Präsidentschaftswahlen vor Kılıçdaroğlu hat versprochen, falls er gewinnt, die EU-Beitrittsgespräche sofort wieder aufzunehmen und die Innenpolitik der Türkei an die der EU anzugleichen. Dies würde bedeuten, dass die Richtlinien des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eingehalten und Gefangene freigelassen werden, die die Erdoğan-Regierung als Terroristen betrachtet. Kılıçdaroğlu hat versprochen, die angespannten Beziehungen seines Landes zu den NATO-Verbündeten zu verbessern und die US-Sanktionen gegen Russland einzuhalten. Obwohl er betonte, er werde die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland aufrechterhalten und sei offen für die Aufnahme von Friedensgesprächen zwischen Moskau und Kiew, sagte er kürzlich, er werde "Russland auch daran erinnern, dass die Türkei Mitglied der NATO ist". Wer gewinnt? Angesichts der hartnäckig hohen Inflation und der humanitären und wirtschaftlichen Katastrophe, die durch zwei verheerende Erdbeben im Februar ausgelöst wurden, steht Erdoğan vielleicht vor seiner härtesten Wahl. Die meisten Umfragen in diesem Monat zeigen, dass Kılıçdaroğlu zwischen einem und fünf Punkten vor Erdogan liegt. Eine Zusammenstellung türkischer Umfragen sagt derzeit voraus, dass Kılıçdaroğlu 49,8 Prozent der Stimmen erhält und Erdoğan 46,7 Prozent, während Oğan mit 3,5 Prozent weit abgeschlagen an dritter Stelle liegt. Mehr zum Thema - Erdoğan wirft seinem Oppositionsgegner vor, "pro-LGBT" zu sein

