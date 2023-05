Britisches Verteidigungsministerium bestätigt Lieferung von Storm-Shadow-Raketen an Kiew

Das britische Militärressort bestätigte, dass es Storm-Shadow-Raketen, die eine Reichweite von über 250 Kilometern haben, an die Ukraine übergibt. Der Kreml betonte, dass dies eine angemessene Antwort Russlands erfordern werde.

Quelle: Legion-media.ru © Trains And Planes

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat bestätigt, dass London Langstrecken-Marschflugkörper des Typs Storm Shadow an Kiew übergibt. In einer Rede vor dem Parlament behauptete er: "Die Stiftung dieser Waffensysteme bietet der Ukraine die beste Möglichkeit, sich zu verteidigen." Wallace wies darauf hin, dass die russischen Kräfte auf ukrainischem Territorium nun zurückgedrängt werden könnten. Nach Angaben des Herstellers hat Storm Shadow eine Reichweite von mehr als 250 Kilometern, während die von den USA gelieferten Raketen für HIMARS-Raketenwerfer eine Reichweite von rund 80 Kilometern haben. Medien: Russische Armee kann HIMARS-Raketen vom Kurs abbringen Zuvor hatte CNN seine Quellen mit der Aussage zitiert, das Vereinigte Königreich hätte der Ukraine mehrere Storm-Shadow-Marschflugkörper zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig habe Kiew angeblich zugesichert, dass es diese Raketen nicht auf dem Territorium tief in Russland einsetzen werde, berichtete der Fernsehsender. Die Raketen Storm Shadow ermöglichen es den ukrainischen Streitkräften, Ziele in den von Russland kontrollierten Gebieten und auf der Krim anzugreifen. Ein Downing-Street-Sprecher erklärte wiederum, Premierminister Rishi Sunak hätte beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij im Februar angekündigt, Großbritannien werde das erste Land sein, das Langstreckenwaffen liefere, und daran habe sich nichts geändert. Russland sehe die Lieferung von Langstrecken-Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow durch London an Kiew äußerst negativ und werde eine angemessene Antwort darauf verlangen, so der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Er fügte hinzu: "Es wird auch eine angemessene Antwort unseres Militärs erfordern, das natürlich aus militärischer Sicht entsprechende Entscheidungen treffen wird." Im Januar erklärte Selenskij, dass Kiew solche Raketen "dringend benötigt". Nach Angaben von Politico planen die USA jedoch noch nicht, ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von circa 300 Kilometern an die ukrainische Armee zu liefern. Mehr zum Thema - Medienbericht: "Russische Gleitbomben verändern Verlauf des Ukraine-Konflikts"

