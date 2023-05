Medien: Russische Armee kann HIMARS-Raketen vom Kurs abbringen

Einem Bericht der CNN zufolge hat Russland seine Fähigkeit, den Einsatz des HIMARS-Systems zu stören, offenbar seit Ende letzten Jahres deutlich ausgebaut. Das von den USA hergestellte Waffensystem sei "zunehmend weniger effektiv", sagte eine Quelle gegenüber dem Nachrichtensender.

Quelle: www.globallookpress.com © U.S. Marines / Keystone Press Agency

Russland hat in den letzten Monaten Störtechniken eingesetzt, um die von den USA gelieferten mobilen Mehrfachraketenwerfer HIMARS vom Kurs abzubringen, so CNN am Freitag unter Berufung auf fünf mit der Angelegenheit vertraute US-amerikanische, britische und ukrainische Quellen. Nach Angaben des Senders machen diese Bemühungen die GPS-gesteuerten Geschosse "zunehmend weniger effektiv". Britische Waffen für Kiew weiterverkauft? London macht Andeutungen, nennt aber keine Zahlen Der HIMARS-Raketenwerfer, der Ziele in einer Entfernung von bis zu 80 Kilometern treffen kann, ist eines der modernsten Waffensysteme, das die USA Kiew zur Verfügung gestellt haben, seit Moskau im Februar 2022 seine Militäroperation im Nachbarstaat begann. Ein von CNN nicht näher benannter ukrainischer Drohnenlenker habe die russische Fähigkeit, den Einsatz des HIMARS-Systems zu stören, als "bedeutsam" und als etwas, das er vor November letzten Jahres nicht gesehen habe, bezeichnet. Ein hochrangiger Pentagon-Beamter erklärte gegenüber dem Nachrichtensender, dass die USA den Ukrainern bei der Bekämpfung der Störsender helfen, indem sie die Zielsoftware anpassen und "ständig optimieren, damit sie effektiv bleiben". Erst in dieser Woche seien Updates vorgenommen worden. Die Suche nach neuen Wegen zur Bekämpfung der russischen Bemühungen, die Raketen vom Kurs abzubringen, ähnele derzeit aber einem "ständigen Katz-und-Maus-Spiel", hieß es aus dem Pentagon weiter. Nach Angaben des Pentagons und des US-Außenministeriums haben die USA der Ukraine seit Ausbruch des Konflikts 38 HIMARS-Systeme zur Verfügung gestellt. Der russische Außenminister Sergei Lawrow sagte bereits im Januar, die Waffenhilfe für Kiew habe die NATO "direkt in den hybriden Krieg gegen Russland verwickelt". Offizielle in Moskau hatten der Ukraine zudem vorgeworfen, HIMARS und andere vom Westen gelieferte Waffen einzusetzen, um Städte wahllos zu beschießen und Zivilisten zu töten. Erst am Donnerstag wurden laut örtlichen Behörden drei Menschen, darunter ein sechsjähriger Junge, in Donezk verletzt, nachdem die Stadt von HIMARS-Raketen getroffen worden war. Mehr zum Thema – Russisches Außenministerium: Russland und USA am Rand eines offenen bewaffneten Konflikts

