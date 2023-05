Russisches Mineralölunternehmen Transneft bestätigt Anschlagversuch auf Druschba-Pipeline

Der offizielle Vertreter des russischen Mineralölunternehmens Transneft, Igor Demin, hat bestätigt, dass heute Morgen ein terroristischer Anschlag auf das Druschba-Ölpipelinesystem an einer Fass-Abfüllstelle versucht wurde. Dabei wurde niemand verletzt.

Quelle: Sputnik © J. Filimonow

An einer Fass-Abfüllstelle in Brjansk wurde ein Anschlag auf die Druschba-Ölpipeline versucht. Niemand wurde verletzt. Dies teilte der offizielle Vertreter des russischen Mineralölunternehmens Transneft, Igor Demin, auf Anfrage von TASS mit. Die Nachrichtenagentur zitiert ihn wörtlich: "Ja, das stimmt. Heute früh wurde versucht, einen Terroranschlag gegen das Druschba-Ölpipelinesystem an der Fass-Abfüllstelle "Brjansk" zu verüben. Dabei wurde niemand verletzt. Die Behörden untersuchen die Umstände des Zwischenfalls." Zuvor hatte der Telegram-Kanal Baza berichtet, dass in den frühen Morgenstunden des 10. Mai eine Fass-Abfüllstelle der Druschba-Ölpipeline im Dorf Swen unter Beschuss geraten sei. Drei leere Lagertanks für Ölprodukte wurden getroffen. Es gab keine Lecks oder Brände, und es wurde niemand verletzt. Medienbericht: Russisches Öl fließt weiterhin nach Deutschland Die Druschba-Ölpipeline versorgt weißrussische Raffinerien mit Öl und transportiert es nach Europa. Die Pipeline entspringt in Almetjewsk in Tatarstan und gabelt sich in Belarus in den Nordstrang, der über Polen bis nach Deutschland reicht, und den Südstrang, der die Ukraine, die Slowakei, Tschechien und Ungarn versorgt. Die Druschba-Pipeline und ihre Infrastruktur wurden seit Anfang Februar mehrfach von den ukrainischen Streitkräften beschossen. Insbesondere berichtete Demin am 1. Februar gegenüber TASS über den versuchten Beschuss der Erdölpumpstation Nowosybkow in Brjansk am Abend des 31. Januar. Später, am 3. Februar, meldete der Telegram-Kanal Mash, dass die ukrainischen Streitkräfte angeblich die Pipeline-Infrastruktur angegriffen hätten, aber Transneft teilte mit, es habe keine Informationen über die Angriffe. Mitte März wurden an der Erdölpumpstation Nowosybkow Sprengsätze entdeckt, die Anlage wurde jedoch nicht beschädigt. Mehr zum Thema – Russland leitet Erdölexporte um: Dieses Jahr sollen nur 90 Millionen Tonnen gen Westen fließen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.