Russisches Außenministerium: Russland und USA am Rand eines offenen bewaffneten Konflikts

Der jüngste Drohnenangriff auf den Kreml, den Moskau als Mordversuch an Präsident Putin bezeichnet hat, hat die Spannungen zwischen den Regierungen in Moskau und Washington, D.C. auf ein bisher nicht gekanntes Niveau gesteigert. In Moskau wird eindringlich davor gewarnt, dass ein heißer Krieg zwischen den USA und Russland durchaus möglich sei.

Quelle: Sputnik © Alexey Vitvitsky

Nach dem jüngsten Drohnenangriff auf den Kreml, der laut Ansicht der Moskauer Führung ein von den USA unterstützter Versuch der Ukraine war, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ermorden, stehen die USA und Russland laut einem hochrangigen russischen Diplomaten am Rande eines direkten heißen Krieges gegeneinander. "Wir arbeiten daran, einen Absturz unserer Beziehungen zu den USA in den Abgrund eines offenen bewaffneten Konflikts zu verhindern", sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow am Freitag in einem Fernsehinterview. "Wir stehen bereits am Rande dieses Abgrunds." Medienbericht: USA hatten keine Vorkenntnisse über Kreml-Drohnenangriff Rjabkow bezeichnete aufgrund der in Washington – trotz der damit verbundenen Risiken – betriebenen russophoben Politik die dafür verantwortlichen US-Beamten als "Gegner" und "Feinde" Russlands. "Die Wut und der Hass auf Russland, mit denen in Washington in einer Situation agiert wird, in der man dort offen gesagt an die eigene Sicherheit denken sollte, ist unerklärlich", sagte er. Im Moment sei "keine echte Diplomatie" im Ukraine-Konflikt zwischen den beiden Nationen möglich, weil die USA "auf eine weitere Eskalation gesetzt haben", meinte Rjabkow und sagte weiter: "Die USA sind seit Langem direkt an dem Konflikt beteiligt und führen seit Langem einen offenen hybriden Krieg gegen mein Land." Der stellvertretende Außenminister sagte weiter, in Washington neige man offenkundig dazu, die Äußerungen russischer Politiker abzutun. Er zitierte die Äußerungen von Außenminister Antony Blinken zu Russlands Annahme, die Ukraine stecke hinter dem Drohnenangriff auf den Kreml. Gegenüber der Washington Post sagte Blinken sinngemäß, er würde alles, was aus dem Kreml kommt, nur mit allergrößter Vorsicht genießen. "Wir überlassen es der Ukraine, zu entscheiden, wie sie sich verteidigen will", fügte er hinzu. In Kiew streitet man jedoch ebenfalls jegliche Beteiligung an dem Angriff auf den Kreml ab. Drohnenangriff auf den Kreml – Peskow spricht von "geplantem Terroranschlag" Die US-Regierung behandelt offenbar "alle Signale aus Moskau als Teil einer Desinformationskampagne", sagte Rjabkow. In der Zwischenzeit sei Russland "buchstäblich bereit, alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen", um Bedrohungen seiner Sicherheit und insbesondere der Sicherheit seiner Führung abzuwehren, fügte er hinzu. Er wiederholte auch die russischen Behauptungen, dass Washington gemeinsam mit Kiew für den Vorfall verantwortlich sei, was die USA bestreiten. Ihre Erklärungen, dass sie nicht involviert sind, "überzeugen niemanden" und erinnern ein weiteres Mal daran, "wie sie versucht haben, uns die Schuld an der Bombardierung der Nord Stream zu geben", sagte Rjabkow. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: FSB vereitelt Terroranschlag auf AKW-Direktor in Saporoschje

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.