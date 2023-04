Philippinen und USA beginnen Militärübung im Südchinesischen Meer

Nach den Übungen der chinesischen Marine in den Gewässern vor Taiwan haben die USA und die Philippinen mit einem groß angelegten Manöver begonnen. Mehr als 17.000 Soldaten sollen daran teilnehmen.

Quelle: Legion-media.ru © ZUMA Press, Inc./Alamy Live News

Als Reaktion auf Übungen der chinesischen Marine in den Gewässern vor Taiwan haben die USA und die Philippinen eine groß angelegte Militärübung begonnen. Mehr als 17.000 Soldaten, davon rund 12.000 aus der US-amerikanischen und 5.400 aus der philippinischen Armee, sollen daran teilnehmen. Dies geht aus einer Erklärung der US-Botschaft auf den Philippinen hervor. In der Erklärung heißt es wörtlich: "Vom 11. bis 28. April werden mehr als 17.600 Soldaten der Streitkräfte der Philippinen (AFP) und des US-Militärs an Balikatan 2023 teilnehmen, einer jährlichen bilateralen Übung zwischen den beiden Verbündeten und der bisher größten Wiederholung von Balikatan." Im Mittelpunkt der Übungen sollen die See- und Küstenverteidigung, Schieß-, Stadt- und Luftoperationen, Cyberverteidigung und Terrorismusbekämpfung stehen. Die Übungen finden auf den Philippinen statt, um die Fähigkeiten der Verbündeten im Kampf sowie Austausch von Informationen und geheimdienstlichen Erkenntnissen zu testen, heißt es in der Mitteilung der Botschaft. Flugzeugträger Shandong der chinesischen Seestreitkräfte kreuzt in Gewässern vor Taiwan Laut Bloomberg beginnt Balikatan nur einen Tag, nachdem China seine Übungen in den Gewässern vor Taiwan beendet hatte. Das Ausmaß der Übung spricht für die Bemühungen der USA, die Beziehungen zu den Philippinen unter Präsident Ferdinand Marcos jr. wiederherzustellen, da sein Vorgänger Rodrigo Duterte China den Vereinigten Staaten vorgezogen hatte. Während der Übung werden US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit ihren philippinischen Amtskollegen in Washington zusammentreffen, um die Zusammenarbeit in der indopazifischen Region zu stärken. Am 8. April hatte China Übungen vor Taiwan begonnen, um die Regierung vor dem Hintergrund des jüngsten Besuchs der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA zu warnen. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses Michael McCaul sagte, die USA könnten ihr Militär nach Taiwan schicken, falls China auf der Insel einmarschiert. Mehr zum Thema – Nach über 10 Jahren: Russisches Kriegsschiff legt in Saudi-Arabien an

