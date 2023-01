Bericht: Internationale Journalisten-Föderation will Russischen Verband ausschließen

Die Journalistengewerkschaften vier nordeuropäischer Länder kritisieren die Internationale Journalisten-Föderation für ihre Zusammenarbeit mit russischen Journalisten und treten aus dem Dachverband aus. Ob der russische Verband ausgeschlossen wird, ist noch unklar.

Quelle: Sputnik © Alexander Wilf

Die Vorsitzende des finnischen Journalistenverbands, Hanne Aho, sagte, dass die Gewerkschaften in Finnland, Norwegen, Dänemark und Island seit Jahren versuchten, die internen Probleme der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ) zu lösen, insbesondere deren "undurchsichtige Verwendung der Finanzen". Man sei auch besorgt gewesen, dass der Oman als Veranstaltungsort für den vergangenen IJF-Kongress ausgewählt wurde, wo ihr zufolge die Pressefreiheit eingeschränkt sei, berichtete Reuters am Dienstag. Die "jüngste Enttäuschung" sei gewesen, dass der Dachverband nichts gegen den Russischen Journalistenverband unternommen habe, nachdem er regionale Stellen in Gebieten, die vor kurzem noch zur Ukraine gehörten, gegründet hatte. Die vier Verbände wollen die IFJ nun aus Protest verlassen. "Wir haben beschlossen, gemeinsam mit den norwegischen, dänischen und isländischen Verbänden auszutreten. Wir werden unsere Austrittserklärungen am Dienstag einreichen", sagte Aho. Auschwitz-Birkenau lädt auch dieses Jahr keinen Vertreter Russlands zu Gedenkfeiern ein Der dänische Verband bestätigte den Schritt. Es handele sich um eine Reaktion auf mehrere besorgniserregende Beschlüsse der IFJ-Führung. "Wir können nicht Teil einer solchen Organisation sein", erklärte DJ-Leiter Dag Idar Tryggestad. Der stellvertretende IFJ-Generalsekretär Jeremy Dear sagte, die Organisation weise "falsche, verleumderische und schädliche Anschuldigungen" zurück. Gleichzeitig berichtete Reuters, dass das Exekutivkomitee des Verbandes ein Verfahren zum Ausschluss des russischen Journalistenverbandes eingeleitet hat. Wladimir Solowjow, der Vorsitzende des Russischen Journalistenverbandes, erklärte gegenüber der russischen Agentur TASS, dass diesbezüglich kein offizieller Beschluss gefasst worden sei. Sein Verband habe keine entsprechende Mitteilung erhalten. "Die Informationen, die bei Reuters veröffentlicht wurden, wurden aus dem Kontext gerissen. Mehrere nordische Journalistengewerkschaften stellen der IJF-Leitung ein Ultimatum, beschuldigen sie der Korruption und kritisieren, den Russischen Journalistenverband nicht aus der Internationalen Föderation ausgeschlossen zu haben, nachdem wir vier neue Zweigstellen in neuen Gebieten gegründet haben. Das darf laut Satzung nicht zum Ausschluss führen", erklärte er. "Dies ist ein interner Streit innerhalb der IJF. Es ist schwer zu sagen, wie sie auf dieses Ultimatum reagieren werden, da die nordischen Länder bereit sind, auszutreten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden". Man werde die Lage beobachten, "bis jetzt haben wir noch keine offiziellen Erklärungen erhalten", sagte Solowjow. Mehr zum Thema - Nachrichtenportal Meduza in Russland zu "unerwünschter Organisation" erklärt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.