Auschwitz-Birkenau lädt auch dieses Jahr keinen Vertreter Russlands zu Gedenkfeiern ein

Russland wird auch dieses Jahr nicht zur Gedenkfeier anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz eingeladen. Wie der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, erklärte, sei eine Teilnahme des russischen und des israelischen Botschafters bereits zum zweiten Mal nicht in das Programm der Gedenkveranstaltung aufgenommen worden.

Quelle: Gettyimages.ru © Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Die Gedenkveranstaltungen zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee in Auschwitz haben am heutigen Freitag ohne russische Beteiligung stattgefunden. Dazu hatte der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, bereits am Mittwoch vor russischen Journalisten erklärt: "Wir haben keine Einladungen erhalten", und betonte, dass "nun schon im zweiten Jahr die Reden der russischen und israelischen Botschafter nicht in die Veranstaltung einbezogen wurden". "Dennoch wird unser Konsul in Krakau die Zeremonie sowohl auf dem Museumsgelände – am Denkmal für die gefallenen Häftlinge – als auch auf dem Stadtfriedhof von Auschwitz abhalten, wo unsere Soldaten, die bei der Befreiung der Stadt und des Lagers starben, begraben sind", Deutsche Panzer gehen wieder an die "Ostfront" – Russlands Botschafter zur Leopard-2-Entscheidung so der russische Botschafter. Andrejew zufolge hat das Museum nicht nur keine Einladung an die russische Seite zum Jahrestag ausgesprochen, sondern auch die russische Ausstellung geschlossen, "weil das Museum des Sieges aufgrund von Sanktionen, auch im Bankensektor, kein Geld für die Wartung und Instandhaltung der Ausstellung nach dem üblichen Schema überweisen könne. Laut Deutschlandfunk hat die Gedenkstätte jedoch auch die "anhaltende Aggression Russlands gegen die Ukraine" als Grund für die ausgebliebende Einladung genannt. Die Präsidentin des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, bezeichnete es hingegen als "zynisch", dass Russland nicht zur Teilnahme an den Gedenkfeiern zum 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee eingeladen worden sei. Diese Meinung äußerte sie am Freitag während eines Gesprächs mit Überlebenden der Belagerung von Leningrad in der Großen Chorsynagoge in St. Petersburg, die sie anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags besuchte. Matwijenko erklärte wörtlich: "Heute, am Internationalen Holocaust-Gedenktag, kann ich nicht umhin zu sagen, dass es geradezu zynisch ist, dass man sich geweigert hat, Russland zum Gedenken an den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee einzuladen. Sie weigerten sich, die Befreier einzuladen, um den Opfern die Ehre zu erweisen. Das ist natürlich sehr beunruhigend." Maria Sacharowa zur russophoben Farce auf dem Gedenktag der Auschwitz-Befreiung Die Vorsitzende des Föderationsrates fügte hinzu, dass, wenn die Welt nicht versteht, was jetzt geschieht, "die Folgen wieder schrecklich sein könnten". Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte anlässlich des Gedenktages, nicht nur die Opfer des Holocausts sollten geehrt werden, sondern auch die Soldaten, die die Konzentrationslager befreit haben: "Nichts ist vergleichbar mit den Bildern dessen, was die Soldaten der Roten Armee in Auschwitz sahen. Werfen Sie einen Blick darauf. Legen Sie sie heute vor sich auf den Tisch. Sprechen Sie mit den Familien, mit den Kindern. Sprechen Sie darüber. Es sind nicht nur die Staaten und der Staat, die über diese Themen sprechen müssen. Irgendwo im Inneren, wo die Seele ist, sollte sich etwas regen. Etwas sollte uns heute bewegen, auch an diesem Tag, obwohl es viele andere Tage dafür gibt. Reden Sie einfach wie Menschen miteinander über dieses Thema und rufen Sie es in Erinnerung. Ohne Politik. Ohne Partei zu ergreifen (im Hinblick auf die heutigen Konflikte; Anm. d. Red.). Aber denken Sie daran, wie es vor 78 Jahren war", mahnte Sacharowa in einem Pressegespräch. Und sie betonte: "Es ist unsere gemeinsame Pflicht, alles zu tun, damit sich Verbrechen wie die eben genannten nicht wiederholen." Sacharowa unterstrich schließlich: "Wir haben die Pflicht, die heilige Erinnerung an die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs zu bewahren. Das Andenken an diejenigen, die ihr Leben geopfert haben, um die Verhöhnten zu befreien, verdient nicht weniger Ehre." In den Jahren zwischen 1941 und 1945 wurden im deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz etwa 1,4 Millionen Menschen ermordet, davon mindestens 1,1 Millionen Juden. Mehr zum Thema - Warum wir das aktuelle Regime in der Ukraine als nazistisch bezeichnen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.