Irans Generalstabschef: Iranische Drohnen gehören zu den besten weltweit – Der Westen weiß das

Der Westen beschuldigt Iran weiterhin der Waffenlieferungen an Russland. Am Sonntag erklärte der iranische Stabschef Mohammad Hossein Bagheri, solche Behauptungen seien nur Propaganda – dies bestätige jedoch das hohe Niveau der iranischen Technologien.

Quelle: Sputnik © Iwan Rodionow

Am Sonntag hat Mohammad Hossein Bagheri, Chef des Generalstabs der iranischen Streitkräfte, die Behauptungen des Westens über den Einsatz iranischer Drohnen im Ukraine-Konflikt entschieden dementiert. Nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die in einem Artikel Bagheris Aussagen zitierte, halte der Generalmajor solche Beschuldigungen für falsch und bezeichnet sie als Teil der psychologischen Kriegsführung des Westens. Putin: Auch die "Patriots" helfen nicht – wir werden sie genauso vernichten wie die anderen Waffen Außerdem wisse der Westen sehr wohl, glaubt Bagheri, wie weit Iran im Bereich Drohnen fortgeschritten sei. Deshalb bestätige die Aussage, dass Russland im Ukraine-Konflikt Kampfdrohnen aus iranischer Produktion einsetze, die Wirksamkeit der iranischen Technologie im Grunde nur. Ferner fügte der Stabschef hinzu, Iran gehöre aktuell zu den fünf größten Herstellern von Kampfdrohnen weltweit und werde die Pläne zur Förderung der Drohnentechnologien auch in Zusammenarbeit mit anderen Staaten weiterverfolgen. Vor Kurzem habe ein ehemaliger Befehlshaber des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten (CENTCOM) eingeräumt, dass Washington zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die vollständige Luftüberlegenheit verloren habe, nicht zuletzt wegen iranischer Drohnen. Dem General zufolge sei dieses demütigende Eingeständnis wahr. Wiederholt werfen die Ukraine und die USA Iran vor, Russland mit Kampfdrohnen vom Typ Shahed-136 zu beliefern. Hossein Amir-Abdollahian, der iranische Außenminister, hatte im November eingeräumt, Teheran habe einige Monate vor dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts eine kleine Anzahl von Drohnen nach Moskau geliefert. Im Laufe der Militäroperation habe Iran keine militärische Ausrüstung irgendeiner Konfliktpartei zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wies das iranische Außenministerium darauf hin, dass Teherans Geduld gegenüber unbegründeten Anschuldigungen nicht unbegrenzt sei. Russland wiederum bestreitet seinerseits den Einsatz und den Erhalt iranischer Waffen während des Konflikts. Alle in der Ukraine eingesetzten Drohnen seien aus eigenen Beständen. Mehr zum Thema - Irans Außenministerium verurteilt "unanständige Äußerungen" Selenskijs in den USA

