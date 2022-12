Russland: Vize-Premier kündigt Lieferverbot gegenüber Ländern an, die den Ölpreisdeckel akzeptieren

Russland werde Länder, die die Einhaltung der Preisobergrenze für Öl und Ölprodukte verlangen, nicht beliefern, erklärte Russlands Vize-Premier Alexander Nowak. Er sprach zudem von einer möglichen Ölkürzung um mehrere Tausend Barrel Rohöl im Jahr 2023.

Quelle: Sputnik © PAWEL BEDNJAKOW

Russland werde die Lieferung von Öl und Erdölprodukten in Länder, aber auch an juristischen Personen verbieten, die die Einhaltung des vom Westen auferlegten Preisdeckels verlangen, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak am Freitag gegenüber dem Sender Rossija 1. Daher sei man bereit, die Ölforderung teilweise zu reduzieren. Es sei möglich, dass es zu Beginn 2023 eine Kürzung um etwa fünf bis sieben Prozent geben werde, was etwa 500.000 bis 700.000 Barrel pro Tag ausmachen würde, sagte Nowak. An dem entsprechenden Erlass werde derzeit gearbeitet. Nowak zum Ölpreisdeckel: "Unser Öl ist gefragt – EU tappt in die nächste Falle" Die G-7-Länder, Australien und die EU einigten sich am 2. und 3. Dezember auf eine Preis-Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Rohöl, das auf dem Seeweg geliefert wird. Befürworter der Maßnahme erwarten, dass somit die Einnahmen Russlands aus dem Erdölhandel und gleichzeitig die Abhängigkeit der EU-Länder von den russischen Ressourcen verringern werden. Die russische Seite sprach daraufhin von einem Eingriff in die Marktinstrumente und erklärte, dass sie eine solche Obergrenze nicht akzeptieren werde. Russland bereitet Gegenmaßnahmen als Antwort auf die westlichen Ölpreissenkungen vor, gab Kremlsprecher Dmitri Peskow bekannt. Man werde keinerlei Preisobergrenzen anerkennen, ergänzte er. Auch Nowak verkündete damals, Moskau halte die Anwendung eines Preisdeckels für russisches Öl für nicht marktfähig und erwäge einen Mechanismus zum Verbot des Handels unter einer solchen Einschränkung. Russland sei bereit, mit denjenigen Verbrauchern zusammenzuarbeiten, die gewillt sind, unter Marktbedingungen zu arbeiten, hieß es. Das russische Finanzministerium bezeichnete die Einführung einer Deckelung des Ölpreises als eine nicht marktwirtschaftliche Maßnahme, die negative Auswirkungen auf den Weltmarkt haben werde. Mehr zum Thema - Russischer Finanzminister zum Ölpreisdeckel: "Den Markt kann man nicht betrügen"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.